"Las cosas de plástico no me gustan": la muy sincera entrevista con Íñigo Quintero, una sorpresa en 'Fin de Semana'

El fenómeno de Íñigo Quintero se consolida con el lanzamiento de su primer disco, titulado 'El sitio de siempre'.

Tras el éxito global que supuso 'Si no estás', una canción que lo catapultó al número 1 mundial sin discográfica ni marketing, el artista presenta un álbum con once canciones. En una entrevista en el programa 'Fin de Semana' de COPE con Cristina López Schlichting, Quintero ha desvelado los detalles de este nuevo trabajo, que llega casi coincidiendo con el segundo aniversario de su gran hito.

El significado de ‘El sitio de siempre’

El título del álbum, 'El sitio de siempre', hace referencia a un concepto muy personal para el artista. No se trata solo de un lugar físico, sino de las personas que nos hacen sentir seguros y en casa. "Todos tenemos un sitio de siempre", explica Quintero, "puede ser una persona o unas personas que te hacen sentirte en casa", aclara. Cada canción del disco aborda alguna de las cosas que nos conectan con ese espacio de confort y seguridad.

El disco se presenta como un canto al amor en todas sus formas. Ante la pregunta de si sus canciones hablan de Dios o de una chica, el cantante responde con naturalidad: "El amor tiene muchas formas, muchos tamaños, muchos colores, y y ya está", zanja. Quintero, que se declara contrario al "amor líquido" y sin compromiso, afirma con rotundidad: "El amor es para toda la vida, es querer lo mejor para el otro".

Las cosas prefabricadas, como de mentira, de plástico, no me gustan" Íñigo Quintero Cantante

El huracán de 'Si no estás'

El éxito arrollador de 'Si no estás' fue tan inesperado como abrumador. La canción, que Quintero compuso en la intimidad de su habitación como un diálogo con Dios, se convirtió en un fenómeno viral. "Es una canción que le escribí a Dios en mi habitación, en mi intimidad, sin ningún tipo de pretensión", confiesa. La repentina exposición mediática lo llevó a "refugiarme en mi sitio de siempre, de verdad", volviendo a su casa en Galicia con su "gente de siempre" para asimilar el ruido generado, especialmente en redes sociales.

A raíz de esa experiencia, aprendió que buscar su nombre en internet "es lo peor que puedes hacer" y ahora asegura que le "importan tres pepinos" las opiniones ajenas. Esta autenticidad se refleja en su rechazo a las colaboraciones artificiales. "Las cosas prefabricadas, como de mentira, de plástico, no me gustan", afirma, y subraya que cualquier colaboración debe surgir "de forma natural".

Raíces, fe y futuro

A sus 23 años, Íñigo Quintero mantiene los pies en la tierra gracias a sus raíces. Proviene de una familia católica de nueve hermanos, una experiencia que, según él, le ha enseñado valores como "la generosidad" y a "aprender a compartir", algo que le ha preparado para la vida. A pesar del éxito, continúa con sus estudios de Magisterio, aunque reconoce que la música es ahora su prioridad: "Tengo una oportunidad por delante muy buena y la voy a aprovechar", asegura.

El artista gallego defiende que la clave para que una canción perdure es la honestidad, una filosofía que resume en una frase contundente: "Si la canción no es verdadera, no va a durar demasiado". Con 'El sitio de siempre', Íñigo Quintero demuestra que su éxito no fue casualidad y que su carrera se cimienta sobre la autenticidad y un estilo propio.