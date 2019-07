El extraño insulto de Carmen Lomana a Rufián que puede acabar en amistad

Las redes sociales se han convertido en un sitio perfecto para que los rostros más conocidos de los diferentes ámbitos de la sociedad expongan sus pensamientos o incluso hagan sus propuestas. Algo así ha hecho Carmen Lomana, en esta ocasión con el diputado de ERC.

Lomana ha valorado el discurso de Rufián de esta última semana en el Congreso de los Diputados , con motivo de la investidura de Pedro Sánchez . En este sentido, la colaborada ha escrito lo siguiente: “Me das mucha vergüenza Gabriel Rufián cuando hablas en el parlamento. Suples tu falta de dialéctica y de altura política insultando y faltando el respeto. Como te dije una vez eres lumpen”.

El mensaje, que fue retuieteado por el diputado catalán, fue borrado por Carmen Lomana , pero escribió un nuevo mensaje mucho más 'amigable': Rufián no me tomes en cuenta...Soy un poco “boca chancla” pero tú me provocas. Esto puede ser el principio de una 'bonita amistad'...Así empezó lo mío con Monedero y terminamos comiendo Roscón en Reyes, súper coleguis”.

