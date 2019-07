Jorge Javier Vázquez sorprende a todos diciendo a quién puede votar si hay nuevas elecciones

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a sorprender a sus seguidores explicando a quién está planteándose votar si, finalmente, Podemos y el PSOE no llegan a un acuerdo y se produce una repetición electoral.

El presentador de Telecinco lo ha explicado a través de su columna en la revista Lecturas.

La ausencia de pacto entre @PSOE y @ahorapodemos me parece una clamorosa falta de respeto de ambos partidos a sus respectivos votantes. https://t.co/L04p9gMefu — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) July 24, 2019

"Lo he decidido hoy mientras tomaba el sol: como haya nuevas elecciones voy a empezar a valorar votar al PP. Pocos personajes hay en el mundo de la política que me produzcan tanto rechazo como Pablo Casado, si bien es cierto que Inés Arrimadas ha ganado muchos enteros últimamente. Pero al menos votándolo sé que no volveré a tener que ir a las urnas durante cuatro años. Si las izquierdas no son capaces de unirse para formar gobierno, merecen un castigo ejemplar".

El mensaje de Jorge Javier Vázquez resulta sorprendente, ya que el presentador de Telecinco nunca ha ocultado su afinidad con Pedro Sánchez, al que dijo públicamente que iba a votar antes de las últimas elecciones generales. También reconoció que iba a votar a Manuela Carmena en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid.

A pesar de su crítica a Sánchez, el presentador de Telecinco es aún más duro con el líder de Podemos, al que le dedica estas palabras: "Estoy totalmente en desacuerdo con las palabras de Ada Colau alabando a Pablo Iglesias por dar un pasito atrás. La imagen de Iglesias está tan deteriorada que el silencio e incluso la desaparición le favorecen."

El presentador de Telecinco ha hecho estas reflexiones mientras disfruta de sus vacaciones. Esta misma semana compartía esta fotografía para celebrar su 49 cumpleaños.

Jorge Javier Vázquez no es el único que ha amenazado con dejar "tirados" a Sánchez e Iglesias si no llegan a un acuerdo. El actor Antonio de la Torre ha lanzado también este mensaje de advertencia a los líderes de la izquierda en sus redes sociales.

Siempre he votado progresista (en 2004 lo hice por Zapatero), pero si por falta de acuerdo vamos a nuevas elecciones, no lo haré esta vez. #PactoPSOE-UP — Antonio de la torre (@atorrem) July 25, 2019

El mundo de la televisión y el cine sigue con su presión a PSOE y Podemos para que alcancen un acuerdo de Gobierno.