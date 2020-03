La información que el Gobierno oculta en su informe a la OTAN marca la mañana de COPE

1.- El Gobierno cuela a la OTAN que la pandemia del coronavirus en España empezó el día después del 8M

La OTAN recibió este martes la solicitud de las Fuerzas Armadas españolas para recibir asistencia internacional para hacer frente a la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus.Lo curioso es que en la petición del Gobierno se marca que la fecha reconocida del "desastre" por pandemia de coronavirus es el lunes 9 de marzo, tan solo un día después de la manifestación feminista del 8-M y cinco días antes del Real Decreto por el que se proclamó el estado de alarma en el país.

2.- Herrera destapa la "malicia" del Gobierno al esconder un dato clave sobre el coronavirus en la carta a la OTAN

Según el comunicador, el Ejecutivo oculta, con la intención de establecer la verdad oficial, las manifestaciones del 8 de Marzo en todo el país. “El último titular en España tampoco nos lo hubiésemos creído hace un mes. España pide ayuda a la OTAN para frenar la pandemia, que es, implícitamente, un reconocimiento de impotencia después de decir que no va a llegar material sanitario en los próximos días. El Gobierno ha solicitado a sus aliados militares que le faciliten un millón y medio de mascarillas, 450 respiradores, 150.000 equipos de protección... Aquí el problema está en que le pedimos ayuda a países que también están con la pandemia encima, ¿no? Pídele un saco de nueces al resto de ardillas cuando todas están haciendo acopio como locas. Todas pensando en su en su pellejo”, ha comenzado explicando Herrera.

“Y luego está la malicia que esconde este comunicado. El cargo de conciencia, como el diablo, está en la letra pequeña. En esta carta a la Alianza Atlántica, el Gobierno explica de rondón, así como quien no quiere la cosa, que piden ayuda para combatir la pandemia, y escribo en mayúsculas: 'la pandemia que comenzó el 9 de marzo'. ¿Cómo que la pandemia que comenzó el 9 de marzo? Ya tiene mérito que estos, que algunos de ellos no saben hacer la 'o' con un canuto, sepan exactamente el día y la hora de la que la que comenzó la pandemia. Como si fuese la bomba de Hiroshima que cayó a las 19:30 del día 9, ¿no?”, se ha preguntado el comunicador.

3.- Un empresario español en China dice que Sanidad erró al unificar los encargos de mascarillas

Ángel Díaz Bárcena, empresario español en China, ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE' para conocer cómo es el mercado internacional de compraventa de mascarillas. Según ha dicho, aunque "no es muy difícil conseguir mascarillas en China, sí hacer que te las reserven para tí y te las vendan". Ello porque "se tienen que pagar por adelantado y está todo el mundo buscando ese producto". Ha subrayado que las mascarillas no se exportan a España porque "el dinero por adelantado no está llegando". Además, ha dicho que otro de los problemas es que antes "no se encargó este trabajo" a la gente que estaba en China", sino que "se centralizó en las manos del Gobierno y eso no ha dado suficiente para abastecer a todo el país".

4.- El PP apoyará al Gobierno en la prórroga del estado de alarma, pero endurece el tono contra Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez podrá contar este miércoles con los votos del PP para aprobar el Real Decreto de prórroga del estado de alarma, pero los populares han endurecido el tono en las últimas horas. Han cambiado el cierre de filas incondicional que habían mantenido con el Gobierno desde hace dos semanas, por una posición muy crítica ante la inoperancia de Pedro Sánchez. Fuentes del PP recuerdan que “la ayuda continúa sin llegar” y el presidente no puede seguir ya con el “vamos a hacer”, sino que “tiene hacerlo”.

5.- Herrera: "Iglesias, que le quitaba el sueño a Sánchez, puede ser presidente accidental del país"

El entorno próximo de Pedro Sánchez ha dado positivo por coronavirus y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, está ingresada en la Clínica Ruber por una afección respiratoria, aunque ha dado negativo no concluyente en las pruebas del coronavirus. Por eso, si el presidente contrajese la enfermedad o se viese indispuesto para el ejercicio de sus funciones, sería presidente de facto Pablo Igesias. Según ha dicho Herrera, "esas son las consecuencias de la frivolidad, de hacer un Gobierno para la publicidad, para la propaganda, no para la gestión de los asuntos de los españoles donde, por cierto, están fracasando clamorosamente. Y esa es otra de las miserias que ha dejado al desnudo el bofetón de realidad que está suponiendo esta crisis".