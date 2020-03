Herrera destapa la "malicia" del Gobierno al esconder un dato clave sobre el coronavirus en la carta a la OTAN

Carlos Herrera ha revelado uno de los datos importantes que aparecen en la carta de auxilio del Gobierno de España a la OTAN por la crisis del coronavirus. Según el comunicador, el Ejecutivo oculta, con la intención de establecer la verdad oficial, las manifestaciones del 8 de Marzo en todo el país. En la misiva se puede leer que la pandemia del COVID-19 comenzó el 9 de marzo, una falsedad notoria que Herrera ha querido denunciar.

“El último titular en España tampoco nos lo hubiésemos creído hace un mes. España pide ayuda a la OTAN para frenar la pandemia, que es, implícitamente, un reconocimiento de impotencia después de decir que no va a llegar material sanitario en los próximos días. El Gobierno ha solicitado a sus aliados militares que le faciliten un millón y medio de mascarillas, 450 respiradores, 150.000 equipos de protección... Aquí el problema está en que le pedimos ayuda a países que también están con la pandemia encima, ¿no? Pídele un saco de nueces al resto de ardillas cuando todas están haciendo acopio como locas. Todas pensando en su en su pellejo”, ha comenzado explicando Herrera.

“Y luego está la malicia que esconde este comunicado. El cargo de conciencia, como el diablo, está en la letra pequeña. En esta carta a la Alianza Atlántica, el Gobierno explica de rondón, así como quien no quiere la cosa, que piden ayuda para combatir la pandemia, y escribo en mayúsculas: 'la pandemia que comenzó el 9 de marzo'. ¿Cómo que la pandemia que comenzó el 9 de marzo? Ya tiene mérito que estos, que algunos de ellos no saben hacer la 'o' con un canuto, sepan exactamente el día y la hora de la que la que comenzó la pandemia. Como si fuese la bomba de Hiroshima que cayó a las 19:30 del día 9, ¿no?”, se ha preguntado el comunicador.

¿Cómo que la pandemia que comenzó el 9 de marzo?

Herrera ha denunciado la intención del Gobierno que le ha llevado a imponer el día 9 de marzo como fecha del comienzo de la pandemia mundial. “Aquí lo que está queriendo la Moncloa es pretender establecer la verdad oficial. Es decir, esto comenzó justo el día después de la manifestación del 8 de marzo, no antes ni durante. Vamos a ver, que los expertos avisaron en enero que esto era grave. Y eso lo reconoció Pedro Duque, el ministro astronauta, que ya estaban trabajando en las medidas que desembocaron en el estado de alarma el 2 de febrero. El 8 de marzo tenían la información suficiente, incluida la recomendación de la Unión Europea para cancelar el 8M y el resto de eventos masivos, y no lo hicieron. Y no lo hicieron en una decisión que les pesará como plomo sobre las alas toda su vida, y espero además que así lo sea. Así que la pandemia comenzó el 9 de marzo... Sí, claro, a la misma hora que se tomaba el café Pedro Sánchez”, ha terminado diciendo Herrera.

LA CARTA

La OTAN ha recibido la solicitud de las Fuerzas Armadas españolas para recibir asistencia internacional para hacer frente a la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus.Según ha informado la Alianza Atlántica, su Centro de Coordinación de Respuesta de Desastres (EADRCC, por sus siglas en inglés) ha registrado este martes un solicitud de las Fuerzas Armadas españolas.

Por ello, la OTAN pide a los socios internacionales que respondan a la petición del Ministerio de Defensa y hagan llegar asistencia humanitaria para frenar al virus entre las unidades de militares y en la población civil en general. Las Fuerzas Armadas están desarrollando una misión para proteger a la población civil y mitigar la expansión del virus en España.

⚠️ España ha pedido ayuda a la OTAN.



Ha requerido:



1.500.000 mascarillas quirúrjicas

150.000 EPIs

450.000 ffp3/2

500.000 tests de detección rápida

5.000 protectores faciales

120.000 guantes

1.000 termómetros infrarrojos

500 respiradoreshttps://t.co/EqNRLwPZK9 pic.twitter.com/anfmAJTAtx — electomania (@electo_mania) March 24, 2020