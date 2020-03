El PP apoyará al Gobierno en la prórroga del estado de alarma, pero endurece el tono contra Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez podrá contar este miércoles con los votos del PP para aprobar el Real Decreto de prórroga del estado de alarma, pero los populares han endurecido el tono en las últimas horas. Han cambiado el cierre de filas incondicional que habían mantenido con el Gobierno desde hace dos semanas, por una posición muy crítica ante la inoperancia de Pedro Sánchez. Fuentes del PP recuerdan que “la ayuda continúa sin llegar” y el presidente no puede seguir ya con el “vamos a hacer”, sino que “tiene hacerlo”.

Los populares insisten en que siguen siendo leales, pero no pueden ser cómplices, aseguran, de un Pedro Sánchez que está demostrando una absoluta falta de liderazgo. Y es que, recuerdan, hace casi semana y media que se decretó ese mando único, pero no hay mascarillas suficientes, ni test para toda la población que lo necesita. Por eso, las comunidades y ayuntamientos se están buscando la vida por su cuenta. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado al Ejecutivo de “falta de previsión atroz y de dejación de funciones”, porque no hizo caso de los informes que alertaban de lo que podía pasar, y no prohibió la manifestación del 8M por el Día Internacional de la Mujer.

Los populares no ocultan además su malestar porque el Gobierno aproveche esta situación para criticar en sus folletos informativos o ruedas de prensa al PP, y para colar en sus reales decretos temas que nada tienen que ver con la lucha contra el coronavirus, como la permanencia de Iglesias en el CNI, o la posibilidad de que el Ejecutivo siga ofreciendo indultos en este tiempo.