Fracasa el primer intento de llegar a la Moncloa de Núñez Feijóo

A las 13.25 horas de la tarde de este miércoles, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol daba los resultados de la votación: 350 votos emitidos, a favor 172, votos en contra 178, abstenciones 0. Con lo que el candidato del PP Alberto Núñez Feijóo no consiguía ser proclamado presidente del Gobierno.

Audio









La presidenta de la Cámara Baja anunciaba a continuación que se volverá a votar el próximo viernes a partir de las 13.22 horas, 48 horas después de esta primera votación. El pleno se ha convocado para las 12.15 horas del viernes.

Concluía así la segunda jornada del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo tras ganar las elecciones generales del pasado 23 de julio, que en COPE.ES te lo hemos contado minuto a minuto:

13.15h Tras la equivocación del diputado socialista y subsanado el error, el resto de diputados han seguido emitiendo su voto.Esucha el análisis de lo ocurrido en Mediodía COPE

Audio





13.06h El diputado del PSOE por Teruel, Herminio Rufino Sancho, se equivoca y vota sí. Desde la Mesa se asegura que han pronunciado mal su nombre y repite la votación.

13.00h Comienza la primera votación para elegir a Alberto Núñez Feijóo presidente del Gobierno. Los diputados se van poniendo en pie en sus escaños y dicen de viva voz, sí o no, para mostrar su apoyo o rechazo al candidato del PP.

12.46h La presidenta del Congreso, Francia Armengol, concede un descanso de cinco minutos y después comenzará la primera votación del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo.

12.49h Feijóo ha dado las "gracias a los portavoces de los grupos por su sinceridad porque me voy sabiendo lo que piensan de mi partido y de mí. Aunque hay un grupo que no ha dicho lo que piensa ha preferido escapar, quien calla otorga, señor Sánchez. Veremos la intensidad de su silencio, la intensidad de lo que otorga, lo que no sabremos es si lo que le da será suficiente".





12.39h Feijóo ha subrayado dirigiéndose a su grupo parlamentario que "no nos pueden quitar haber ganado las elecciones el 23 de julio, no nos lo quitarán jamás".

12.35h Tras la intervención de la número dos del PP en el Congreso, vuelve a subir a la tribunal el candidato, Alberto Núñez Feijóo, para dar las gracias a todos los diputados, a la presidenta de la Cámara, a los grupos que le van a apoyar "seguiremos siendo partidos distintos pero se demuestra que en España se puede hacer valer lo que nos une más que lo que nos separa" y asegura que los miembros del PP "van a votar de acuerdo a lo que pensaban hace dos meses y en consecuencia a sus principios".

12.19h Cuca Gamarra ha preguntado al PSOE , "¿cuándo vamos a conocer los papeles de la amnistía? Luego vendrá el referéndum" y acusa a Sánchez de "vender a España por un interés personal" y afirma que "en este parlamento no hay una mayoría progresista sino una minoría secesionista".

12.13h La portavoz del PP está repasando algunas de las actuaciones de la legislatura pasada como los peajes en las autovías, las políticas contra la violencia de género fallidas de la ministra Montero como la Ley del sí es sí. "Votaremos a un gobierno que diga siempre la verdad y que no cambien de opinión. Votaremos a un presidente de fiar y que no mienta como el señor Sánchez que ha enviado a una de sus vicepresidentas a Waterloo a rendir pleitesía a un fugitivo de la Justicia".

12.04h Gamarra: "Pedro Sánchez perdió las elecciones que ganó Alberto Núñez Feijóo.Sánchez ha conseguido con su cobardía que su silencio le delate".

12.03h Comienza la intervención de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que va a defender la candidatura de Alberto Núñez Feijóo y que comienza diciendo que "los 137 candidatos del PP votaremos sí a Alberto Núñez Feijóo porque en nuestra democracia los que ganan las elecciones siempre han merecido gobernar".

Audio









12.01h Feijóo, directamente al portavoz de BNG, "se ha equivocado en no querer hablar conmigo y creo que esa soberbia no debe de ser contagiosa aquí en la capital de España. De la misma forma que no le discuto su defensa a Galicia, no es justo que me recrimine mi defensa a Galicia, a Navarra o a Canarias"

11.50h Los portavoces de CC, Cristina Valido y el del UPN, Alberto Catalán, también ha aprovechado los tres minutos de réplica que les condece el reglamento. Valido ha afirmado que seguirá reclamando los derechos de los canarios, y Catalán ha vuelto a recordar a las víctimas de ETA y ha traído a la Cámara las palabras de la madre de Joseba Pagazaurtundua a Patxi López tras el asesinato de su hijo.





11.41h Vuelve el portavoz del BNG, Néstor Rego, a replicar la respuesta del candidato del PP a su intervención para reprochar a Feijóo que ayer no hiciera ni una mínima mención a la industria gallega y le ha culpado de que "echa siempre la culpa a los demás. El señor Feijóo nunca tiene la culpa".

11.37h Feijóo asegura sentirse orgulloso de la cordialidad lingüística de Galicia, al contestar al portavoz del BNG sobre la política lingüística. Afirma que en Galicia "nadie tiene problema a hablar en español". Defiende hablar español, castellano en el Congreso, "la lengua en la que nos entendemos todos".

11.24h "La portavocía de Óscar Puente es una declaración de intenciones de lo que nos espera", decía en su editorial de este miércoles Carlos Herrera.Vuelva a leerla y escucharla aquí.

Vídeo





11.20h Alberto Núñez Feijóo reitera sus agradecimientos por "su lealtad y franqueza" a Coalición Canaria y a su portavoz, Cristina Valido, a la vez que ha agradecido a UPN, su apoyo leal. Al portavoz de BNG, a parte de agradecerle su intervención, Feijóo decía a Nestor Rego que "ha hecho el discurso esperable del BNG".

11.14h En la tribuna de oradores, el portavoz de UPN, Alberto Catalán, agradece a Feijóo que haya dicho que "no va a blanquear a Bildu, brazo político de ETA que ha matado a tantos españoles, entre ellos, a algunos concejales de UPN". Catalán ha recordado también que estamos en una situación económica complicada y le ha preguntado a Nadia Calviño, "¿qué va a pasar cuando dejen de llegar los fondos de la Unión Europea?" Y ha mostrado todo su apoyo a la "Constitución con respeto y lealtad a la relación entre las CCAA y el Gobierno de España".

11.13h Maribel Sánchez, redactora de Política de la Cadena COPE, resume la interpelación de Alberto Núñez Feijóo a los partidos nacionalistas e independentistas vascos, PNV y Bildu. Escúchalo aquí

Audio









11.09h Alberto Catalán, portavoz de UPN, comienza su intervención desde la tribuna de oradores del Congreso afirmando que "no todo vale por mantenerse en el poder" dirigiendose a Sánchez y confirma que el voto de su grupo va a ser para el señor Feijóo "por convinción y porque ante la situación que vive nuestro país, es lo mejor para Navarra y para España".









11.00h Valido asegura que quiere ser la voz de la calle y quiere dejar claro que "se equivocan quienes creen que he venido aquí a hacer presidente a uno u a otro", pero recuerda que "he subido a la tribuna con el Sí para el señor Feijóo, pero que nadie busque en nuestro voto cuestiones ideológicas".





10.56h Toma la palabra, Cristina Valido, portavoz de Coalición Canaria que se estrena en esta legislatura sustituyendo a Ana Oramas y que comienza recordando a Benito Pérez Galdós y sus "Episodios Nacionales" y con un deseo, "espero que el señor Sánchez regrese antes de que termine este turno".









10.49h El BNG reprocha a Feijóo los años que estuvo al frente de la Xunta, "en sus años de gobierno fuimos a peor, creció la deuda pública, su legado ha sido nefasto", por ello, anuncia el Bloque que van a votar en contra.









10.43h Turno para los partidos que forman parte del Grupo Mixto y comienza interviniendo el portavoz del BNG, Néstor Rego, que utiliza el gallego, como permite el reglamento de la Cámara, para dirigirse a Feijóo al que le recuerda que "el Estado tiene una deuda con Galicia y que con Rajoy en la presidencia del Gobierno se condenó a las clases medias gallegas a la precariedad".





10.39h El candidato a la presidencia del Gobierno responde a Bildu "que me preocuparía si ustedes me votasen porque tendría que saber su precio. Llevaré con honor cada no que reciba, pero de los que no creen que España es una democracia completa, llevo con especial honor esos noes. El señor Otegi solo puede decidir el no a mi investidura.



10.36h Feijóo le explica a Aitor Esteban por qué le ha contestado en bloque con Bildu, "tiene razón, pero no me diría que les he usado como a un clinex, pero es que no iba a contestar a Bildu. Siempre voy a responder al PNV con respeto".





10.32h "¿Una persona condenada por terrorismo me dice que soy reaccionario? ¿No entendemos al pueblo vasco cuando hemos sufrido el mayor éxodo de sus tierras porque nos echaron? Hablan de fascismo, ¿por qué no se miran a sí mismos?"

10.30h Feijóo arranca de nuevo los aplausos de su bancada al echar mano "de la sorna gallega" y felicitar a los grupos que han ganado escaños, "a Bildu y al PP" lo que ha provocado las protestas del PSOE que le han recordado que también han ganado un escaño.

10.28h Esteban le recuerda a Feijóo "que usted habrá ganado, pero no ha llegado, por lo tanto ha fracasado. Seguiremos hablando, hoy usted ha hecho más amigos". Y ha dejado en el aire si habrá legislatura. "No sabemos si en enero habrá elecciones.





10.24h Turno de réplica del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que reprocha a Alberto Núñez Feijóo que utilice el mismo turno de réplica para responder al PNV junto a Bildu, "cuando nosotros somos un turno parlamentario perfectamente constituido".

10.23h Aizpurua afirma que "ustedes creen que la ciudadanía vasca está enferma por eso nunca contará con nuestro apoyo ni con su apoyo".

10.18h Vuelve a subir a la tribuna la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua , para decir a Feijóo "usted no está preparado". "Solo habla de pasado porque no tiene nada que ofrecer a la ciudadanía vasca de futuro" y afirma que "la paz, la convivencia y la reconciliación es un proceso difícil que precisa de valentía y empatía y poco rencor y odio"

10.17h Concluye Feijóo este primer turno de réplica con "no tenía previsto participar en este maratón, pero para ser la primera vez no he quedado tan mal".

10.14h Alberto Núñez Feijóo termina esta primera réplica al PNV y Bildu con un "curioso (refiriéndose a Aitor Esteban) que entre amnistía y constitución elija amnistía y que el Rey tiene que estar sometido a la ley. ¿El Rey tiene que estar sometido a la ley y un ex presidente de la Generalitat, no?

10.12 El candidato a la investidura le replica al PNV que "¿ustedes no quieren que el PP gobierne en solitario, pero va a apoyar a Sánchez que va a gobernar con 15 partidos y que no les dejan hablar a todos. No dejaron hablar a Podemos y ¿qué hubiera sido de Sánchez sin Podemos? No habría gobernado jamás".

10.11h El jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez, analiza lo que está pasando en esta segunda jornada de la sesión de investidura.

Audio









10.05h Feijóo, al PNV, "sé que hay un votante del PNV conservador que no entiende que vote con Bildu a Sánchez, y hay muchos votantes del PNV que están convencidos de que la mejor fórmula es un gobierno en solitario del PP en vez de un gobierno de 20 satélites". "Me sorprende su capote a Junts, ¿ustedes creen que Junts les necesitas están muy equivocados. He escuchado a más dirigentes del PNV defender la amnistía que hablar de Euskadi"

10.02h Aclarando que tengo nociones claras que PNV y Bildu son diferentes, ¿qué les une para ser puntales del señor Sánchez? ¿Van ustedes de la mano de la política fiscal, señor Esteban? ¿Comparten ideario en materia de vivienda?

9.58h Feijóo cita a Josu Ternera, "los muertos eran para que el Gobierno tuviera puntos de análisis, y ¿vienen a dar lecciones de democracia al Congreso de los Diputados y a llamarnos reaccionarios? Hay que tener mucho cuajo y poca memoria para pactar el gobierno con quienes no condenan el asesinato de tus propios compañeros de partido, señores del Partido Socialista"

9.48h "Se han reído de España durante tanto tiempo que les da igual. Se ríen del régimen del 78 y gracias a él, están ustedes aquí". "Bildu sería el único partido de España al que hay que hacer un cordón sanitario". "No hay reconciliación cuando una parte quiere que se le perdona sin pedir perdón y cuando se participa en la humillación de las víctimas".





9.46h Sube por primera vez a la tribuna del Congreso, el candidato Núñez Feijóo que asegura "que todo lo que diga Bildu sin una petición de perdón a las víctimas de ETA no tiene ningún valor", por eso "no se crea señora Aizpura que me ofende, me preocuparía que nos votase, los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez, yo no los quiero"

9.41h Aitor Esteban, portavoz del PNV, a Feijóo, "mire de Sánchez nos fiamos poco, pero de usted tampoco" y "le decimos hoy y el viernes, no"

9.38h Mientras se vive la segunda jornada del debate de investidura de Núñez Feijóo en el Congreso, en Herrera en COPE,Eligio Hernández, quien fuera Fiscal General del Estado, magistrado de la Audiencia Nacional, magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que defiende 'la inconstitucionalidad de la amnistía'. ESCÚCHALO AQUÍ

Audio









9.35h El portavoz del PNV afirma desde la tribuna de oradores del Congreso que "sí hay un español por encima de la ley y ese es el Rey. Eso hay que cambiarlo algún día"









9.30h "El PNV cumple su palabra, desde el principio le dijimos que no", dice Aitor Esteban a Feijóo a la vez que le reprocha que se haya manifestado contra la amnistía y le recrimina que quiera imponer un nuevo delito de deslealtad institucional. La convocatoria del pasado domingo, le dice Esteban a Feijóo, "no es propia de un estadista".

9.27h "El señor Núñez Feijóo solo necesita cuatro votos y el PNV somos cinco, el PP podría formar gobierno, es cierto, pero desde el día siguiente de las elecciones fuimos transparentes.

9.25h Sube a la tribuna el portavoz del PNV, Aitor Esteban. El líder del PP, no contesta a la portavoz de Bildu. Todo indica que va a hacer lo mismo que ayer cuando intervinieron los grupos independentistas catalanes de ERC y Junts.

9.23h "Señor Sánchez vamos a abrir las negociaciones para investirle presidente del Gobierno, pero sabe que tiene que atender a las exigencias de vascos y catalanes". ESCUCHA LA CRÓNICA DE LO DICHO POR LA PORTAVOZ DE BILDU DE RICARDO RODRÍGUEZ

Audio









9.11h La portavoz de Bildu asegura que "seremos las izquierdas vascas y catalanas las que impidamos que gobierne la derecha" y le dice a Feijóo que "hoy le investiremos como líder de la oposición". "No vamos a ser obstáculo a la mayoría plurinacional para hacer un gobierno progresista, pero no vamos a poner en riesgo los derechos y libertades que como pueblo y como clase nos estamos jugando".





9.07 h Aizpurua acusa a Feijóo de salvaguardar el régimen del 78 y defender una falsa transición que negó el derecho a decidir a pueblos como el vasco. "Una transición hecha a medida de los privilegios de la derecha. Un régimen que nosotros queremos romper y ustedes defienden"





9.04h La primera en subir a la tribuna de oradores es la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, que acusa al candidato a la presidencia del Gobierno de no respetar lo decidido en el Congreso al no utilizar los pinganillos para entender lo que le tiene que decir y que lo va a hacer en euskera





9.03h La presidenta del Congreso, Francina Armengol, anuncia que se reanuda la sesión del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. También anuncia que la votación no se puede producir antes de las 12 horas del mediodía.









A las 9:00 h de este miércoles, arranca la segunda jornada del debate de investidura del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, con las intervenciones de EH Bildu Y PNV. De esta forma continuará un debate que cuya primera jornada concluyó cerca de las nueve y media de la noche, tras siete horas y media de sesión plenaria en el Congreso.

Un debate que te contamos en COPE, minuto a minuto. Los principales comunicadores de COPE se han desplazado al Congreso de los Diputados para llevar a cabo una cobertura especial que se prolongará hasta el viernes. Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro han estado en directo desde la Cámara Baja para cubrir esta primera jornada.

Carlos Herrera arranca la programación especial desde el Congreso

Carlos Herrera era el encargado de arrancar la jornada, a las 7:00 h poniendo el foco en Núñez Feijóo, recalcando que "nunca antes el ganador de unas elecciones se había presentado a una investidura sabiendo que no lo iba a lograr" y calificando la situación como "una cuestión de supervivencia". Escucha el arranque del programa en el siguiente audio.

Audio





Ángel Expósito analiza la primera jornada de investidura de Feijóo

Por su parte, el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, era el encargado de echar el cierre a más de nueve horas de debate y a casi 12 horas de programación en directo desde la Cámara Baja. "Es el de las grandes ocasiones, solo que con una sensación un poco rara como de que no va a pasar nada", comenzaba Expósito. Escucha su análisis en directo.



Vídeo