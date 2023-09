Carlos Herrera revela el motivo que ha cambiado por completo el Camino de Santiago: "Vuelan"

El director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, es muy fiel al Camino de Santiago. Y aprovecha cada oportunidad para contar muchas de las experiencias que ha vivido como peregrino. En esta ocasión, Herrera ha compartido el motivo que cambió por completo su última experiencia en el camino. Descúbrelo en el audio que tienes disponible aquí.

Este verano, el comunicador informó a sus oyentes de que se encontraba realizando la ruta conocida como 'El Destierro del Cid' y se encuentra en "el corazón de Castilla". Se trata de una ruta que tiene 296.51 kilómetros y que recorre desde Vivar del Cid (Burgos) hasta Atienza (Guadalajara).

Como tinte curioso, destaca que esta ruta que escogió Herrera sigue los primeros días del destierro del Cid narrados en el Cantar, aunque también incluye otros pasajes del poema, como la Afrenta de Corpes. A lo largo de la misma, el comunicador se "topó" con hasta seis espacios naturales protegidos, entre los que destacan el sabinar del valle de Aranza y La Yecla (un cortado calizo a la salida de Silos y a pie de carretera).





"Qué maravilla de Castilla, qué maravilla de zona entre Silos y Covarrubias", indicaba Herrera, que está disfrutando de lugares por donde está pasando. Y no solo por su paisaje y sus monumentos, sino por su gastronomía y sus vinos. No ha dejado pasar la oportunidad de asombrarse "por el buen vino del Arlanza y alguna que otro asado o un lechazo que no es obligatorio".

Pese a todos los problemas que se encontró, Carlos Herrera no perdió nunca la sonrisa. En la cuenta de Instagram de COPE, nos contó los problemas que ha tenido al afrontar las caminatas de estos días. Vuelve a ver en vídeo al director de 'Herrera en COPE' contando su última ruta que le permitió descubrir lugares de España que no conocía.

El motivo por el que Carlos Herrera detuvo su Camino de Santiago antes de abandonar Castilla y León

En una de las etapas que recorría este verano, Carlos Herrera se vio obligado a detenerse en el Camino. El comunicador se enfrentaba a una jornada con "no demasiado kilometraje" para entrar, finalmente, a Galicia.

"De Palencia a León, de Castilla hasta León, de Ledigos hasta Sahagún, pasando por Terradillos de los Templarios y por San Nicolás del Real Camino". El comunicador nos contó que fue recibido por la "espectacular torre" de la iglesia de la Iglesia de San Tirso. Escucha aquí a Herrera contándolo al detalle.

Descubre el restaurante favorito de Herrera tras acabar el Camino de Santiago

En plena pandemia, el comunicador también vivió la inolvidable experiencia que supone realizar el Camino de Santiago. Por esas fechas, Carlos Herrera reveló cuál era su restaurante favorito que ponía el cierre perfecto a su aventura.

Es el bar Casa Camilo, lugar al que acudimos en COPE conocer el local y a su propietario, Inocencio, que nos recibe en un interior repleto de fotografías de ilustres personas, como Carlos Herrera. Entre las empedradas calles de Santiago de Compostela, aparece este local, de noble fachada y muy cerca de la Catedral. Desde fuera, puede pasar desapercibido, pero la riqueza gastronómica de su interior ha llamado la atención de Herrera en varias ocasiones.

Según contó Inocencio, Carlos Herrera suele pedir pimientos de Padrón o marisco. Se tratan de tradicionales de Galicia que no podían ser menos a la hora de crear una buena elección para comer. No obstante, también se decanta muchas veces por la tortilla. En palabras del propio Inocencio, “a él le gusta todo”. Un buen lugar para descansar y coger fuerzas tras un largo camino que concluye en la capital gallega.