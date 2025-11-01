Poli Rincón, exjugador del Real Madrid, señala a Xabi Alonso tras el fallo de Vinicius desde el punto de penalti: "No le puede pasar esto al entrenador del Real Madrid"

La polémica sobre quién debe lanzar los penaltis en el Real Madrid ha vuelto a encenderse, y esta vez ha sido Poli Rincón, exfutbolista del club, quien ha estallado en los micrófonos de 'Tiempo de Juego'. Rincón ha criticado con dureza la gestión de la situación, después de que Vinicius asumiera la responsabilidad de un lanzamiento.

"Lo he dicho antes de que lo tirara, que a mí no me gustaba y que no estaba de acuerdo", ha afirmado el colaborador.

El gran señalado

Para Poli Rincón, la responsabilidad principal recae en el banquillo. Aunque en un primer momento ha mencionado "la personalidad y el carácter del entrenador", ha retirado sus palabras para ser aún más contundente: "Lo voy a retirar porque esto no le puede pasar al entrenador del Madrid. En ningún concepto".

El exjugador considera que el técnico debe imponer su autoridad y designar a un lanzador fijo para evitar conflictos, especialmente tras polémicas pasadas.

No puede repartir los penaltis como los caramelos" Manolo Lama Narrador del Real Madrid-Valencia en Tiempo de Juego

Durante el debate, se ha insistido en que la gestión de los lanzadores no puede tomarse a la ligera. Por su parte, Manolo Lama, que narró el encuentro para Tiempo de Juego, ha sido tajante al afirmar que el club "no es un colegio" y que el técnico "no puede repartir los penaltis como los caramelos". Una opinión secundada por otros colaboradores, que ven necesario establecer un orden claro y evitar que las decisiones se tomen por impulsos individuales en mitad de un partido.

El papel de Vinicius y Mbappé

Sobre el comportamiento de Vinicius, en el programa se ha apuntado a que el brasileño ha asumido el lanzamiento como un 'desafío general'.

"Ha cogido la pelota bajo el brazo desde el principio, no le ha ido con la pelota a nadie", comentaba un Alfredo Relaño que también estuvo comentando el choque en Tiempo de Juego.

EFE Mbappé y Vinicius

Por otro lado, Poli Rincón ha defendido a Kylian Mbappé, a quien algunos señalaban por no haber asumido la responsabilidad. "A Mbappé no le puede decir que no a Vinicius. ¿Cómo le va a decir que no?", ha argumentado Rincón, exculpando al francés.

Además, otro exjugador del equipo blanco como Fernando Morientes ha añadido que "Mbappé no es egoísta", sugiriendo que su decisión de ceder el balón fue un gesto de compañerismo y no una renuncia a sus responsabilidades.