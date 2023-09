Así se ha vivido en COPE, desde el Congreso, la primera jornada del debate de investidura de Feijóo

En un año marcado por la incertidumbre política, los principales comunicadores de COPE se han desplazado al Congreso de los Diputados para llevar a cabo una cobertura especial que se prolongará hasta el viernes. Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro han estado en directo desde la Cámara Baja para cubrir toda la jornada minuto a minuto.

'Herrera en COPE' amanece en el Congreso

"Una cuestión de supervivencia": así comenzaba Carlos Herrera el especial desde el Congreso. El comunicador lideraba el despliegue de COPE siguiendo el comienzo de la primera jornada de la investidura de Alberto Núñez Feijóo: "Nunca antes el ganador de unas elecciones se había presentado a una investidura sabiendo que no lo iba a lograr".

Do horas antes del arranque del debate de investidura en el hemiciclo, Elías Bendodo, coordinador general del PP, aseguraba en 'Herrera en COPE', que su partido va a intentar buscar los apoyos que le faltan hasta el último minuto. Su objetivo, afirma, es intentar que los socialistas que manifiestan su descontento en privado lo hagan también en público. Bendodo ha apelado a los diputados socialistas para que "hagan público, lo que manifiestan en privado". Puedes escuchar la entrevista completa aquí:

No todo iba a ser política. Javier Sierra y Esteban González Pons, vicesecretario de acción institucional del PP y autor del libro 'El Escaño de Satanás' desvelaban algunos de los misterios del Congreso de los Diputados: "Debajo del Congreso hay un cementerio".

Los colaboradores de COPE han ido analizando y opinando sobre lo que puede ocurrir a partir de ahora.Antonio Naranjosostenía que "se tiene que despejar cómo se va a gobernar España", Jorge Bustosaseguraba que "el resultado nos da igual. La derrota se puede convertir en un triunfo político" y Ana Martíndefendía que "el gran reto de Feijóo es presentarse como el presidente que espera en el banquillo".

Mientras, Alberto Herrera describía la expectación a las puertas del Congreso minutos antes de que comenzara la investidura.





El discurso de Feijóo, en 'Mediodía COPE'

Mientras el candidato del PP se encontraba desgranando sus líneas maestras desde la tribuna de oradores del hemiciclo, allí estaba Pilar García Muñiz para analizar todas las reacciones desde las bancadas.





Al finalizar, el politólogo Manuel Mostaza realizaba una primera reacción al discurso de Feijóo en Mediodía COPE: "Discurso sólido y sentando las bases para ser en el futuro presidente del Gobierno".

'La Tarde', testigo de la negativa de Sánchez a debatir

Pilar Cisneros y Fernando de Haro eran testigos de un hecho que ha sorprendido a muchos: la negativa de Pedro Sánchez a realizar la réplica a Feijóo. En su lugar, el PSOE ha decidido que el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, fuera la persona que reaccionaraa su discurso. Lorenzo Silva, colaborador de 'La Tarde', analizaba la aparición de Óscar Puente en la tribuna del Congreso de los Diputados

y Fernando de Haro subrayaba que "lo de Puente ha sido la última jugada de Sánchez":

Además, Ricardo Rodríguez, jefe de Política de COPE, explicaba cómo desde el PSOE justificaban la aparición del vallisoletano en la tribuna y la ausencia de Sánchez. Puedes escuchar las explicaciones de los socialitas aquí:

'La Linterna' cierra una jornada parlamentaria inédita

Ángel Expósito arrancaba el programa de 'La Linterna' describiendo el ambiente desde el patio del Congreso de los Diputados: “Es el de las grandes ocasiones, solo que con una sensación un poco rara como de que no va a pasar nada”. Una sensación justificada y generalizada, ya que, si nada cambia, Alberto Núñez Feijóo no será investido presidente del Gobierno al no contar con los apoyos suficientes. Para el comunicador, el titular relevante no se encontraba en el Congreso, si no fuera de él:

Una vez concluido el debate, Borja Semper, vicesecretario y portavoz del Partido Popular, se ha sentado junto a Ángel Expósito para hacer un balance de esta primera cita parlamentaria. Ha asegurado que están "satisfechos" y ha querido valorar la intervención de Óscar Puente: "Refeja esa táctica muy marrullera. Despreciar un pleno de investidura de tal manera no es despreciar al PP, es a esta cámara y por tanto a los españoles".

El miércoles, segunda jornada del debate de investidura

Carlos Herrera estará desde primera hora en ‘Herrera en COPE’ para seguir con el mejor análisis y abordar las principales claves de la jornada. Mientras, ‘Mediodía COPE’ y ‘La Tarde’ volverán al Congreso para ser testigos, y hacer testigos a los oyentes, de todo lo que suceda durante este segundo día de debate de investidura que culminará con la primera votación.

Si, como se prevé, el candidato no obtiene mayoría absoluta, 48 horas después tendrá lugar una segunda votación en la que le bastaría con una mayoría simple que, ahora mismo, también parece lejos de poder lograr. Será el viernes y COPE lo vivirá en directo, como el resto del debate de investidura.