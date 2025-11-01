La reacción de Manolo Lama, narrador del Real Madrid-Valencia en Tiempo de Juego, tras el penalti fallado por Vinicius: "Esto no es un colegio y no me gusta que Mbappé regale penaltis"

El Real Madrid recibió este sábado al Valencia. Partido marcado por el recibimiento a Vinicius después de su enfado en el Clásico cuando fue cambiado por Xabi Alonso, y su posterior perdón. Comunicado de perdón a todos, menos a Xabi Alonso.

perdón de vinicius

Vinícius Junior pidió perdón este miércoles, a través de un mensaje en sus redes sociales, por su enfado al ser sustituido en el minuto 73 del clásico ante el FC Barcelona y aseguró que “a veces la “pasión” le “gana” por “querer siempre vencer y ayudar” a su equipo.

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, escribió en sus redes sociales.

“A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”, completó.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press El enfado de Vinicius tras ser sustituido por Xabi Alonso en el Clásico

manolo lama

En el minuto 42, Thierry Correia cometió penalti sobre Carreras. Penalti que lanzó Vinicius y detuvo el guardameta Agirrezabala. Este era el segundo penalti a favor del Real Madrid en este encuentro. El primero lo transformó Mbappé, sin embargo, en esta ocasión, el galo se lo cedió al brasileño.

Situación que no le gustó a Manolo Lama, que estaba narrando el choque desde el Bernabéu para Tiempo de Juego: "La gilipollez esta otra vez la semana que viene. El otro día me cabré con la selección española y hoy me cabreo aquí. Qué gilipollez es esta de dejar tirar los penaltis".

EFE Julen Agirrezabala detuvo el penalti a Vinicius en el Real Madrid-Valencia

Idea que reforzó más adelante cuando el propio Lama añadió: "Esto no es un colegio" y señaló a Mbappé como el culpable por cedérselo porque "no me gusta que Mbappé regale penaltis".