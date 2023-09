Ex Fiscal General del Estado, en COPE: "Sánchez ha traicionado al PSOE y a sus antecedentes políticos"

Eligio Hernández ha sido magistrado de la Audiencia Nacional, magistrado en el Superior de Justicia de Canarias, Fiscal General del Estado. Ha escrito un artículo llamado 'la inconstitucionalidad de la amnistía' que le parece a Herrera muy interesante. Por eso, quiere preguntarle numerosas cuestiones en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Al arranque de la entrevista, explica el ex Fiscal General del Estado que "el indulto es una medida de gracia para aquel que ha sido condenado y se le perdona la pena. La amnistía supone el olvido de una serie de actuaciones delictivas que se han cometido. Se ignora completamente todo lo que se ha hecho en un periodo determinado y eso choca frontalmente con la Constitución".





Continúa indicando que la "amnistía interfiere e invade el poder judicial y eso es una cuestión grave porque no se ha dado nunca. Está prohibida terminantemente por la Constitución. Los más prestigiosos juristas opinan que la amnistía quiebra la carta magna". Así, supone Herrera que deben hacerse una serie de 'contorsiones legales' y esto sería "un fraude de ley. Es un esperpento y agrava todavía más la situación.Encima, se pretende encubrir con una ley que, por mucho que la elaboren técnicamente, se da ese fraude".

"De aplicarse, se estaría vulnerando la Constitución"

Una ley de amnistía, o algo parecido, que soslaye la sentencia del Tribunal Supremo a esta 'serie de delincuentes' (califica el director de 'Herrera en COPE', ¿pararía la ley? "Puede hacerlo. También está legitimado una serie de diputados para el recurso de inconstitucionalidad y puede pedirse la paralización al TC y sería lo lógico porque, de aplicarse, se estaría vulnerando la Constitución. Cualquier incumplimiento debe ser inmediatamente paralizado por el Constitucional".

Bieito Rubido ha querido hablar del PSOE y la intervención de Bildu en la segunda sesión del debate de investidura. "¿Qué ha ocurrido en el PSOE para que Bildu sea socio preferente de su partido?", le planta al ex Fiscal General del Estado. "Lo que ha ocurrido en el PSOE no tiene precedentes. Siempre respondió a su denominación de español y los grandes líderes del partido. Se ha traicionado todo el legado cultural del PSOE. Es otro partido. No tiene nada que ver con el partido que fundó Pablo Iglesias".

Por último, asegura que "Sánchez ha traicionado al PSOE histórico y a sus antecedentes doctrinales y políticos".