Carlos Herrera: "La portavocía de Óscar Puente es una declaración de intenciones de lo que nos espera"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

A estas alturas del partido se puede esperar prácticamente todo de Pedro Sánchez, pero reconozcamos que siempre te sorprende. Hoy concluye el debate de investidura de Feijóo con una votación de resultado anunciado, pero lo que pueda pasar después de la anunciada derrota es otro asunto. Pero lo de ayer se había planteado como un reto para el líder del PP y ¿qué vendió Feijóo? Constitucionalismo, democracia liberal, respeto a la separación de poderes, igualdad ante la ley...

En una mezcla de programa de Gobierno y también de moción de censura. Feijóo expuso líneas maestras de su programa ante un Sánchez que rehuyó el debate, que sacó a uno de sus 'cuñaos' a difamar, cosa que no había pasado nunca antes.

Las ideas clave del discurso de Feijóo

Feijóo insistió en dos ideas, no seré presidente porque no estoy dispuesto a entregar la amnistía y si o seré soy presidente seré uno de fiar. Salvo algunas excepciones, todos parecen hoy satisfechas. Los que habían planteado esto como un reto creen que Feijóo ha salido reforzado del debate. Es decir, es una investidura no tan perdida, por un discurso bien construido, una puesta en escena solvente que mejoró con las réplicas de la tarde.

Arrancó yendo directamente al grano y luego construyó el eje de su argumento. La amnistía es sin duda la clave de esta legislatura que no sabemos cuanto va a durar. El gallego se puso a desgranar las propuestas de pactos de estado, se paseó por distintas comunidades autónomas, apeló al espíritu de la transición. No ahorró ni una sola crítica a Sánchez y la eficacia del discurso se reflejaba en las caras de los ministros.

Óscar Puente, es decir, ayer se enfrentaron el razonable funcionamiento de las instituciones y el trilerismo. Feijóo aprovechó su oportunidad y Sánchez se escondió. En algún momento del debate, Feijóo consiguió que Sánchez se pusiera colorado. Sanchez se ha ciscado en el parlamento, en la institucionalidad de una sesión de investidura.

¿Para qué sirvió la sesión de ayer?

Para que Feijóo consolide el liderazgo al frente del PP y de una manera de hacer política y que hay otra política posible, y otros políticos capaces de hablar con respeto, sentido institucional. Sirvió para descubrir que con Sánchez siempre estamos condenados a asistir a la degradación institucional. Siempre es capaz de llegar un poco más bajo. La portavocía de Óscar Puente es toda una declaración de intenciones de lo que nos espera, sirve para saber cómo será la corta o larga legislatura que va a encabezar Pedro Sánchez.

