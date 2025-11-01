Paco González, director de Tiempo de Juego: "La mano no termino de verla, pero el agarrón de Diego López a Mbappé es tremendo"

El Real Madrid recibió este sábado al Valencia. Partido marcado por el recibimiento a Vinicius después de su enfado en el Clásico cuando fue cambiado por Xabi Alonso, y su posterior perdón. Comunicado de perdón a todos, menos a Xabi Alonso.

EFE Vinicius se retira al banquillo sin mirar a Xabi Alonso en el Clásico.

vinicius, titular

Vinícius Jr se mantuvo como titular, mientras que Xabi Alonso realizó un solo cambio con la entrada de Franco Mastantuono por Eduardo Camavinga.

Regresó el Real Madrid a un 4-3-3 como sistema con el argentino Mastantuono como novedad en el equipo titular de Xabi Alonso, que dejó en el banquillo a Eduardo Camavinga. Fede Valverde se mantuvo de lateral derecho y no hubo rotaciones por la visita al Liverpool del martes en la Liga de Campeones.

EFE Vinicius, durante el Real Madrid-Valencia

penalti

En el minuto 19 el Real Madrid se adelantó en el marcador después de que Kylian Mbappé transformara una pena máxima señalada por manos de Tárrega después de una jugada a balón de parada.

Una jugada donde el Real Madrid además también pidió otros dos penaltis por sendos agarrones sobre Bellingham y Mbappé.

Penalti por mano de Tárrega en el Real Madrid-Valencia

En un primer momento, el colegiado no señaló la pena máxima, pero después de que le llamara Trujillo Suárez desde el VAR, el árbitro Busquets Ferrer revisó la jugada en el monitor VAR y pitó penalti por mano de Tárrega, tal y como informó desde el primer momento Manolo Lama desde el Santiago Bernabéu.

"La mano no termino de verla, pero el agarrón a Mbappé es tremendo... los agarrones a veces no los pitan, pero si se puede llegar, los pitan, y en este caso podría llegar", reaccionaba Paco González a la decisión de Busquets Ferrer.

Imagen del agarrón de Diego López a Mbappé

Una vez señalado el penalti, fue el propio Mbappé quien transformó el penalti y puso el 1-0 en el marcador.