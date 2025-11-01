TIEMPO DE JUEGO
Paco González, director de Tiempo de Juego: "La mano no termino de verla, pero el agarrón de Diego López a Mbappé es tremendo"
El presentador de Tiempo de Juego dio su opinión sobre la jugada que supuso el 1-0 a favor del Real Madrid.
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura8:24 min escucha
El Real Madrid recibió este sábado al Valencia. Partido marcado por el recibimiento a Vinicius después de su enfado en el Clásico cuando fue cambiado por Xabi Alonso, y su posterior perdón. Comunicado de perdón a todos, menos a Xabi Alonso.
vinicius, titular
Vinícius Jr se mantuvo como titular, mientras que Xabi Alonso realizó un solo cambio con la entrada de Franco Mastantuono por Eduardo Camavinga.
Regresó el Real Madrid a un 4-3-3 como sistema con el argentino Mastantuono como novedad en el equipo titular de Xabi Alonso, que dejó en el banquillo a Eduardo Camavinga. Fede Valverde se mantuvo de lateral derecho y no hubo rotaciones por la visita al Liverpool del martes en la Liga de Campeones.
penalti
En el minuto 19 el Real Madrid se adelantó en el marcador después de que Kylian Mbappé transformara una pena máxima señalada por manos de Tárrega después de una jugada a balón de parada.
Una jugada donde el Real Madrid además también pidió otros dos penaltis por sendos agarrones sobre Bellingham y Mbappé.
En un primer momento, el colegiado no señaló la pena máxima, pero después de que le llamara Trujillo Suárez desde el VAR, el árbitro Busquets Ferrer revisó la jugada en el monitor VAR y pitó penalti por mano de Tárrega, tal y como informó desde el primer momento Manolo Lama desde el Santiago Bernabéu.
"La mano no termino de verla, pero el agarrón a Mbappé es tremendo... los agarrones a veces no los pitan, pero si se puede llegar, los pitan, y en este caso podría llegar", reaccionaba Paco González a la decisión de Busquets Ferrer.
Una vez señalado el penalti, fue el propio Mbappé quien transformó el penalti y puso el 1-0 en el marcador.