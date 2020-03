El coronavirus infecta las relaciones PSOE-Podemos dentro del Gobierno y otras noticias del jueves

La Ministra de Trabajo no entiende el "jaleo" que se ha formado por haber dado a conocer las medidas que "todos y todas" - Yolanda Díaz dixit-, es decir, empresas, y trabajadores debemos tomar ante el coronavirus. Una guía que ha enviado su departamento, el Ministerio de Trabajo, saltándose al Ministerio de Sanidad de Salvador Illa,que es el responsable de gestionar la crisis por el COVID-19.

Un segundo motivo de fractura en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el Gobierno de coalición PSOE/ Podemos. Discrepancias que se iniciaban con el proyecto de ley de Libertad Sexual de Irene Montero que según el portavoz de la coalición morada en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha destapado a los "machotes" que hay dentro del Gobierno en la parte socialista.

El Gobierno ha aclarado este jueves que todas las indicaciones sobre la evolución del coronavirus y las medidas a adoptar para afrontar la enfermedad las emite el Ministerio de Sanidad, después de la polémica suscitada por una guía difundida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Pese a haber sido desautorizada desde Moncloa, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha anunciado que no va a retirar la guía para empresas y trabajadores con las recomendaciones por el coronavirus.

Por cierto que la CEOE, los empresarios españoles lamentan que el ministerio de Yolanda Díaz no haya contado con ellos ni siquiera les haya consultado para dar a conocer las medidas en las empresas. Antonio Garamendi, ha ratificado en 'Herrera en COPE' que es “un grave error” que se difundan las medidas que ha hecho públicas el Ministerio de Trabajo “porque no corresponden con la evaluación del riesgo efectuada por el Ministerio de Sanidad”.

Las polémicas surgidas en el seno del Gobierno han ocupado parte del monólogo de este jueves de Carlos Herrera. "Hasta el momento lo único que ha hecho el Gobierno es sacar una guía de recomendaciones de trabajo que ha provocado polémica con empresarios y con sindicatos porque no han sido consultados. Llevamos semanas preparándonos ante la expansión de la enfermedad y se encuentran con que el ministerio de Trabajo les envía un refrito de normas de seguridad laboral ya conocidos y la solución que les ofrece es cerrar los centros de trabajo y suspender la actividad , que es algo completamente contradictorio con las instrucciones, los llamamientos a la serenidad que cada día salen del ministerio de Sanidad" dice Herrera que también ha dedicado parte de su editorial al escrache que sufrió ayer el Vicepresidente segundo, en otrora escracheador e incitador a que otros cometieran escraches como el que sufrió en la misma universidad que él y por parte de sus alumnos hace diez años, Rosa Díez.

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Gerona ha pedido al Alto Tribunal que impute al expresidente de la Generalitat por la presunta compra en 2014 de obras de arte con fondos públicos de la gestión del agua durante su etapa como alcalde gerundense, en un caso abierto a raíz de una querella de la CUP. La sala de lo penal del Tribunal Supremo ya tiene sobre la mesa la exposición razonada remitida por la juez, elevada a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de la investigación abierta por el supuesto desvío de fondos públicos en la gestión de la compañía municipal de aguas, Agissa.

Va dir que no m'estava investigant, i la va descartar. Ells sabran per quines raons han decidit esperar a aquest moment. Jo en tinc sospites més sòlides que les seves acusacions. Busquen extradició "com sigui".