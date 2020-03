Herrera: "Iglesias ha traicionado todo lo que prometió a la izquierda, incluso a la más pestilente"

Anterior Siguiente Audio Vídeo

Es jueves es 5 de marzo del 2020. Hay un frente frío que va a recorrer la Península y Baleares dejando lluvias intensas en Galicia, en Cantábrico, en Pirineos, en el Mediterráneo y Baleares va a estar poco nuboso. Ojo con el viento que va a soplar en costas gallegas y cantábricas, también en Baleares, en el Mar de Alborán, en el este peninsular y en la parte occidental de Canarias. Por lo demás, un día más o menos bonancible de invierno a pocos 15 días, mal contados, de que llegue la primavera a nuestras vidas.

CORONAVIRUS

Tengo que darles titulares del coronavirus -es evidente- segundo muerto, tres niños infectados y el gobierno que abre la puerta paralizar la actividad laboral con un decreto-guía que ni los empresarios, ni los sindicatos han aplaudido, por cuánto ni es concreto, ni es claro y crea más alarma que otra cosa, a decir de estos colectivos.

El fallecido, el segundo fallecido, es un octogenario en el País Vasco, con patología asociada y los implicados son 200. Hay tres niños, pero digamos que esta enfermedad tiene muy escasa incidencia entre los niños.

¿Qué medidas drásticas se están tomando? Italia sí tiene un problema de salud, especialmente en una zona en la Lombardía, el Véneto y ha adoptado medidas drásticas al suspender actividades en colegios y en universidades del todo el país.

No hay una respuesta coordinada del gobierno al indudable daño económico

Aquí en España seguimos sin escuchar a Sánchez, que ha ido a buscar la foto con Fernando Simón, qué es casi un héroe nacional y no hay una respuesta coordinada del gobierno al indudable daño económico. Está bien que se le quiera quitar importancia, o al menos que no se quieran crear alarmas, pero si no tiene tanta importancia, a nivel económico, por qué Europa y todos los organismos internacionales están preparando planes de contingencia.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Todos los expertos consideran que las previsiones que aprobó el Gobierno, esas que hace unos días aquí contó la señora Calviño, no se van a poder mantener, el crecimiento del 1,6% . Es evidente que de la misma forma que ahora baja la actividad económica, cuando mañana, pasado o dentro de un mes se evidencie un tratamiento efectivo, una vacuna y remita la epidemia, las cosas rebotarán. Pero todos los bancos de inversión están revisando la cifra a la baja. Algunos reducen el crecimiento medio punto, hasta el 0,9%.

Polémica con empresarios y con sindicatos porque no han sido consultados

Hasta el momento lo único que ha hecho el gobierno es sacar una guía de recomendaciones de trabajo que ha provocado polémica con empresarios y con sindicatos porque no han sido consultados. Llevamos semanas preparándonos ante la expansión de la enfermedad y se encuentran con que el ministerio de Trabajo les envía un refrito de normas de seguridad laboral ya conocidos y la solución que les ofrece es cerrar los centros de trabajo y suspender la actividad , que es algo completamente contradictorio con las instrucciones, los llamamientos a la serenidad que cada día salen del ministerio de Sanidad.

APOYO DE LA OPOSICIÓN

Afortunadamente en el ministerio de Sanidad hay gente muy competente, al igual que en las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, que tienen la cabeza en su sitio y que en este caso van a poder contar con que la oposición, evidentemente va a colaborar con el gobierno, que es lo que tiene que hacer, es su obligación. No tuvo tanta suerte el gobierno anterior cuando la crisis del Ébola, lo que hizo el PSOE en la mente de casi todos está.

ESCRACHE A PABLO IGLESIAS EN LA UNIVERSIDAD

Hay noticias que se convierten en anécdota. Eso es lo que pasó ayer con el escrache a Pablo Iglesias en la Facultad de Ciencias Políticas Complutense. Hay una frase de Jorge Bucay -no soy muy de Jorge Bucay, de estos generalistas de la ayuda- que dice que nunca debemos olvidar quiénes somos, de dónde venimos, porque la vida da muchas vueltas y podemos regresar siempre al mismo lugar. Y ayer Iglesias regresó al lugar donde comenzó el ascenso hacia la fama, hacia el Gobierno de España, la misma facultad de políticas, el mismo auditorio donde le organizó hace años un escrache a Rosa Díaz y allí volvió a encontrar con lo él definió como 'jarabe democrático'.

Iglesias volvió al lugar de los inicios después de haber dejado por el camino todo el discurso original

Pero es que en esta ocasión la víctima era él. Iglesias volvió al lugar de los inicios, después de haber dejado por el camino todo el discurso original porque ha olvidado, ha traicionado todo lo que prometió a la izquierda, incluso a la más pestilente desde esas mismas aulas de la facultad.

Iglesias ha ido cayendo en todas las conductas que denunció en su día

Ha purgado a compañeros, ha ido cayendo en todas las conductas que denunció en su día, lo único que mantiene igual es la coleta y el afán de poder; tú te vas a vivir a un chalet, con coche oficial, a una vicepresidencia de opereta, a un partido convertido en plataforma de proyección puramente personal, pues estos salen. Cómo serán estos de la extrema izquierda que consideran a Pablo Iglesias un vendido. Algunos se sienten engañados.

Cómo serán estos de la extrema izquierda que consideran a Pablo Iglesias un vendido

BRONCA ENTRE SOCIOS DE COALICIÓN

Y en cuanto a la bronca del gobierno Podemos y el PSOE ayer intentaron pasar página de esa bronca que han tenido a propósito del bodrio de la Ley de Igualdad. Solo Echenique insistió en que las obsesiones - objeciones técnicas al proyecto, fueron cosas de machotes, dice 'cuando mujeres con prestigio han elaborado una ley', pero ¿qué mujeres con prestigio? ¿te refieres a la banda de la tarta, que está más o menos a nivel jurídico parecido al de las asesoras de Juana Rivas?

Iglesias ante el auditorio del escrache a Rosa Díaz, se encontró con el jarabe democrático

Bueno ha concluido la zaragata después de que hayan tenido que corregir hasta los neologismos, la falta de puntuación y no digamos ya conceptos y aberraciones jurídicas que incorporan a esta ley.

EL SUEÑO DE SÁNCHEZ

Hoy la figura de Iván Redondo, se presenta como el gran garante de la pervivencia del pacto, porque hoy van a encontrar en varios medios los recados que salen de Moncloa defendiendo a Podemos, recriminando la gestión de Carmen Calvo en el episodio. En cualquier caso la polémica ha servido para dibujar el reparto de zonas de influencias de este gobierno; ministros, Campo, Marlaska, Robles son juristas y son los más opuestos a la influencia de Podemos. Y luego elementos conflictivos, feminismo, inmigración, política exterior. Esas acusaciones de machismo, con una simpleza que da hasta vergüenza y que manejan los de Podemos, a lo mejor era lo que le quitaba el sueño a Pedro Sánchez en su día ¿se acuerdan? Pues ahora si lo que le quitaba el sueño era tener un gobierno dentro del gobierno o tener instalada a la oposición dentro del gobierno, pues le deseo que disfrute de sus noches, porque seguramente tiene lo que quería. Tanto abrazo tanto abrazo, pues en algún momento se lo ha encontrado.