Paco González avisa del potencial del Atlético de cara a los cuartos de final contra el Barcelona: "Se pueden hacer dos equipos"

El director y presentador de 'Tiempo de Juego', Paco González, ha realizado un detallado análisis sobre la profundidad de la plantilla del Atlético de Madrid durante la retransmisión del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Tottenham. González sostiene que el club rojiblanco tiene la capacidad de conformar dos equipos completos y competitivos para afrontar los tramos más exigentes del calendario, con un doble enfrentamiento seguido con el Barça en Liga y en los cuartos de la Champions League.

Dos equipos para Liga y Copa

“He dicho que se pueden hacer dos equipos, en el Atlético de Madrid-Barcelona de Liga y en el Barça- Atlético de Madrid de Champions, que hay tres días de separación”, afirmó el comunicador. Esta declaración subraya la confianza de González en los recursos del Cholo Simeone para rotar jugadores sin que el rendimiento del equipo se vea afectado de manera significativa, incluso con poco tiempo de recuperación entre partidos.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Los jugadores del Atlético celebran el gol de Hancko ante el Tottenham

Análisis de la plantilla

Para ilustrar su punto, González comenzó a esbozar dos posibles alineaciones. Mencionó una defensa suplente con jugadores como Nahuel Molina, Giménez, Le Normand y Lenglet, y otra titular con Llorente, Pubill, Hancko y Ruggeri. En el centro del campo, situó a Koke y Cardoso, dejando abierta la puerta a acompañantes como Baena o el polivalente Llorente.

Para la delantera, el director de 'Tiempo de Juego' barajó nombres como Giuliano Simeone, Thiago Almada en una banda; Nico, Lookman en otra; Griezmann, Julián Álvarez y Sørloth. También señaló que su análisis no incluía a jugadores como Rodrigo Mendoza o Pablo Barrios, cuya disponibilidad podría ser dudosa para afrontar una semana de partidos muy exigente debido a sus lesiones.

EFE Julián y Llorente celebran el gol del Atlético ante el Tottenham

Comparativa con Madrid y barça

Finalmente, Paco González estableció una comparativa directa con el Real Madrid, concluyendo que el eterno rival no dispone de la misma amplitud de plantilla en estos momentos. “Creo que en esas condiciones no llegan a esa semana ni el Madrid ni el Barça, por ejemplo, porque no tienen esa profundidad de banquillo ahora mismo”, sentenció.