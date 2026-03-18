"Los intermediarios compran el pesacado un poco más barato y venden un poco más caro, al final, al pescador aún le sale menos rentable salir a la mar"

El sector primario vuelve a mirar al mar, esta vez para alertar de una situación que amenaza con paralizar a la flota. En el programa 'La Linterna' de COPE, los periodistas Expósito y Pilar García de la Granja han conversado con Basilio Otero, presidente de la Federación de Cofradías de España, quien ha explicado por qué a muchos pescadores ya no les sale a cuenta sacar sus embarcaciones. El desorbitado precio de la energía y de los carburantes es el principal detonante de esta crisis.

Precios que ahogan la rentabilidad

Otero ha sido claro al respecto: la rentabilidad del sector pesquero se sitúa en un umbral de "70 y 80 céntimos por litro de gasoil". Sin embargo, los precios actuales ya alcanzan "1,05 o 1,10 euros", una cifra que se mantiene incluso con la exención del IVA y del impuesto de hidrocarburos. Esta situación insostenible ha provocado que muchas embarcaciones estén seleccionando los días de faena, saliendo solo cuando prevén capturas más abundantes.

El problema se agrava porque el aumento de costes no se puede repercutir en el precio de venta del pescado, ya que en la mayoría de lonjas de España la subasta es a la baja. Según Otero, aquí surge una paradoja que ahoga al pescador: los intermediarios, que también sufren un aumento en sus costes de transporte, "van a comprar un poco más barato y van a vender un poco más caro, para así compensar esa pérdida". Al final, la conclusión es desoladora: "con lo cual el al pescador aún le sale menos rentable salir a la mar".

Al pescador aún le sale menos rentable salir a la mar"

EFE Pesqueros de bajura amarrados en el puerto de Hondarribia (Gipuzkoa)

¿Hay riesgo de desabastecimiento?

A pesar de que parte de la flota decida no faenar, Basilio Otero ha aclarado que el suministro de pescado para el consumidor no está en riesgo. La razón es que Europa depende en gran medida de las importaciones, ya que "entre la pesca y la acuicultura europea solo somos capaces de suministrar el 20 % de lo que se consume en Europa". El 80 % restante proviene de terceros países, lo que garantiza el abastecimiento pero evidencia una soberanía alimentaria perdida hace tiempo.

El horizonte, además, trae nuevas amenazas para los pescadores. Otero ha advertido sobre el incremento en los precios de los insumos y pertrechos de pesca, muchos de los cuales vienen de países asiáticos y cuyos fletes se han encarecido. "Si este viernes no sacan medidas directas y urgentes, como hicieron en la guerra de Ucrania, evidentemente, va a parar", ha sentenciado con preocupación el presidente de las cofradías.

Si este viernes no sacan medidas directas y urgentes, evidentemente, va a parar"

EFE Barcos pesqueros en Laredo, Cantabria

Peticiones urgentes al Gobierno

Tras una reunión con el ministro el pasado lunes, el sector pesquero está a la espera de las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda anunciar este viernes. La experiencia de la crisis de Ucrania sirve de guía, y la petición más inmediata es clara. "La medida más urgente y más directa es la bonificación a un surtidor", ha explicado Otero, solicitando una ayuda directa de entre 20 y 30 céntimos por litro de gasóleo en el momento del repostaje.

Junto a la ayuda al combustible, el sector pide más flexibilidad en la gestión de las cuotas. En concreto, han solicitado a Europa que, de manera excepcional, se les permita pasar del 10 % al 25 % de la cuota no consumida de un año para el siguiente, lo que se conoce como "flexibilidad interanual". Otero ha defendido que esta medida no tiene impacto biológico, ya que se trata de pescado ya asignado, y que su aprobación es solo una cuestión de "voluntad política".