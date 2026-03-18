Gonzalo Miró desvela la receta para que el Atlético de Madrid elimine al Barcelona en los cuartos de final de la Champions: "Hacer lo opuesto, y habrá posibilidades"

Gonzalo Miró, en su intervención en 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, ha valorado el pase del Atlético de Madrid a los cuartos de final de la Liga de Campeones. El equipo rojiblanco, que se medirá al FC Barcelona, tiene que aprender de su propia experiencia reciente para tener opciones, según el colaborador.

La lección de la Copa

Miró ha sido claro al respecto y ha puesto el foco en la eliminatoria de Copa del Rey como el ejemplo a evitar. "Hay que hacer completamente lo opuesto que se hizo en el partido de vuelta de Copa, y por ahí pasan las posibilidades", ha afirmado con contundencia.

Un equipo valiente y ambicioso

A pesar de la derrota en el partido de vuelta de octavos, Miró se ha mostrado satisfecho con la imagen del equipo madrileño. "A mí me parece que hoy el Atlético de Madrid ha sido tremendamente valiente, ambicioso, y es el equipo que me gusta ver", ha declarado, con relación a la actuación del equipo de Simeone en el partido de este miércoles contra el Tottenham.

Finalmente, el comentarista ha celebrado la actitud del conjunto dirigido por Simeone, independientemente del resultado. "Me alegro de la cara que ha mostrado el Atleti", ha concluido en el programa dirigido por Paco González.