Coronavirus | El 'New York Times' dedica su portada a los nombres de los fallecidos

9.29 | El municipio murciano de Totana queda fuera de la fase 2

El municipio murciano de Totana permanecerá este lunes en la fase 1 de retirada de medidas de aislamiento social y restricción a la movilidad y la actividad pese al avance del resto de la Región de Murcia la fase 2, tras la petición del gobierno autonómico por causas de control de la pandemia.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este domingo una orden que modifica el mapa territorial de la desescalada para mantener en la fase 1 a Totana, tras la solicitud ayer de la administración regional de no avanzar a la fase 2, que implica menores restricciones, en esa localidad.

Un informe del Servicio de Epidemiología de la Región de Murcia abogó por mantener las dos zonas básicas de salud de Totana (Totana Norte y Totana Sur) en fase 1 hasta la reunión de la Comisión Técnica de Desescalada prevista para el próximo 28 de mayo, donde se evaluará la evolución de los casos.

La medida afecta solo al municipio, no al resto del área sanitaria en el que se integra Totana, que según los responsables sanitarios muestra indicadores de evolución adecuada de la pandemia.

9.27 | Ángel Correas, en su monólogo de hoy en La Mañana Fin de Semana: "Ante los síntomas de protestas y la tensión interna, Sánchez opta por el jarabe de anuncio"

"Ante los síntomas inequívocos de tensión interna en el Gobierno y la protesta sobre ruedas que se ha hecho notar en toda España, el presidente Pedro Sánchez ha optado por el jarabe de anuncio. Desde el inicio de la Liga de fútbol, pasando por el luto nacional a partir del martes, a la luz verde para el turismo en Julio y la aprobación del Ingreso Mínimo Vital esta próxima semana.

Un despliegue de anuncios de todo tipo prácticamente al mismo tiempo en el que miles de vehículos en toda España se concentraban en caravana para pedir su dimisión y mientras siguen las trincheras en el Consejo de Ministros después de que el PSOE en el Congreso estampara su firma para un acuerdo con Bildu, que en realidad no necesitó para sacar adelante la prórroga del estado de alarma. Un error de cálculo y de bulto que contempla la derogación íntegra de la reforma laboral del PP, algo que aplaude Unidas Podemos y que pretende evitar como pueda la vicepresidencia económica de Nadia Calviño, que prácticamente fue la última en enterarse de esa firma.

Este asunto va a colear más todavía. Y más aún cuando Sánchez ha confirmado su intención de volver a pedir una nueva prórroga del estado de alarma y ya irían seis. A ver cómo sale la nueva intentona después del espectáculo que ha dejado la quinta. Hay varias cuestiones que lo complican todo bastante más para Sánchez. Por ejemplo, ¿volverá a contar con el apoyo de Ciudadanos después de la jugada con Bildu?" SIGUE LEYENDO

9.15 | La pandemia deja ya 5,3 millones de contagios y 342.000 muertos en todo el mundo

La pandemiaha dejado ya 342.000 víctimas mortales y más de 5,3 millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Estados Unidos sumando casi 24.000 casos en las últimas 24 horas y Latinoamérica en camino para convertirse en nuevo epicentro de la epidemia, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins.

De acuerdo con los datos actualizados a las 8.00 horas de este domingo, el balance global del coronavirus asciende a 5.313.816 casos y 342.141 víctimas mortales en 188 países y territorios.

Como nota positiva, el total de personas recuperadas se eleva rebasa los dos millones de personas, con Estados Unidos al frente de la lista, con 361.239 personas curadas, seguido por Alemania, con 159.716 pacientes salvados, y por España, con 150.376.

9.13 Estados Unidos suma en las últimas 24 horas 21.700 casos, lo que eleva el total a 1,6 millones de personas contagiadas y 97.087 víctimas mortales. Ante su proximidad a los 100.000 fallecidos, el 'New York Times' ha dedicado su portada de hoy en papel a los nombres de las víctimas mortales.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP