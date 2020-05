Michavila, en COPE: “La mayoría de españoles prefiere que el Gobierno se apoye en Cs antes que en Bildu”

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha explicado en Fin de Semana que la mayoría de españoles “prefiere que el Gobierno se apoye en Ciudadanos antes que en Bildu”. “La gente es favorable al apoyo de C's, incluso una mayoría en el PNV. ERC gusta menos, y muchísimo menos con Bildu”, asegura el experto en sociométrica a Cristina López Schlichting.

Además, Michavila vaticina que no habrá una sexta prórroga del estado de alarma porque “el virus está en retirada” y la gente “tiene información”. “El comportamiento social no tiene nada que ver con el de hace 11 semanas”, explica. Incide también el presidente de GAD3 en que no tiene sentido que “economías enteras sigan paralizadas solo por el miedo al virus”, en relación a mantener prolongadamente al país en un estado de confinamiento.

Derogación de la reforma laboral

Explica Mcihavila en COPE también que el acuerdo alcanzado por el PSOE con Bildu para la quinta prórroga del estado de alarma le va a pasar factura. “La gente no puede entender que un estado de alarma, para poder aprobarlo, al final se termine haciendo hablando de Cataluña o derogando la reforma laboral”, aclara.

"La inmensa mayoría está en desacuerdo con mezclar la reforma laboral con el estado de alarma”, añade Michavila. “La tensión social es más mediática y de redes sociales que real, a la gente le preocupa la economía y la pobreza".

Los daños de polarizar

"El que polariza en el terreno va a salir perdiendo, la gente quiere soluciones”, subraya el presidente de GAD3 que, anticipa: “estamos notando un tsunami en el voto y quienes no se creen en GAD3 se darán un baño de realidad en las vascas y gallegas".

"Las cosas están, gracias a Dios, mucho mejor de lo que nos creemos", concluye.