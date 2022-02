Cifuentes, en COPE, sobre el supuesto espionaje a Ayuso: "Tengo la sensación de vivir el día de la marmota"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes en declaraciones al programa de COPE Valencia 'Trending COPE' ha tachado de “disparatado y perjudicial” para el PP, el supuesto espionaje a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, desde una empresa municipal para investigar al entorno familiar de la mandataria por contratos adjudicados para la compra de mascarillas durante la primera ola de la pandemia, según publican hoy El Mundo y El Confidencial.

Pedro Sánchez, que llevará todo el día tocando las castañuelas en la Moncloa



En su opinión este asunto “perjudica tanto a la dirección nacional del partido como a la propia Ayuso”, mientras que hay “un principal beneficiado que es Pedro Sánchez, que llevará todo el día tocando las castañuelas en la Moncloa”.

Cifuentes lamenta que “en un momento con una derrota sin paliativos del PSOE en Castilla y León", ahora solo se vaya a hablar “de un presunto espionaje”. “Es tremendo porque aleja más esa alternativa de cambio político que miles de españoles quieren”, ha afirmado.

Cuando conocí la noticia se me revolvió el estómago, tuve la sensación de estar viviendo el día de la marmota

Desde el terreno personal, la ex presidenta madrileña ha señalado que nada más conocer la noticia “se me revolvió el estómago, porque tuve la sensación de estar viviendo el día de la marmota”. “Son momentos muy dolorosos en mi vida que no le deseo a nadie”, ha reconocido la que fuera dirigente regional madrileña que dimitió en abril de 2019.

Por último Cristina Cifuentes ha deseado que “ojalá el tema quede claro y podamos estar hablando de las cosas que de verdad importan a los cuidadanos".