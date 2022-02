Díaz Ayuso: "No he adjudicado nada a nadie de mi entorno"

La presienta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado en el Pleno de la Asamblea de Madrid haber realizado "ninguna contratación ilegal" ni ninguna adjudicación a "nadie" de su entorno.

Respondía, así, la máxima mandataria de la comunidad madrileña a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que ha aprovechado su turno de preguntas para interpelar a Díaz Ayuso sobre la polémica que afecta al PP sobre un "posible espionaje" al hermano de la presidenta ante el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación de un contrato a una empresa de un amigo.

Isabel Díaz Ayuso va a comparecer en rueda de prensa -cuando acabe el pleno en la Asamblea de Madrid- para responder a las preguntas sobre el supuesto espionaje al que se ha visto sometida.

Espionaje sobre el que la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha subrayado que la formación pedirá la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la cámara regional para que explique el supuesto caso de espionaje del que ha sido víctima y reactivará la solicitud para que el hermano de la jefa del Ejecutivo, Tomás Díaz Ayuso, de explicaciones sobre el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos.

"A mí me da igual los navajazos que se peguen entre los mafioso uno y los mafiosos dos. A mí lo que me interesa es que la presidenta venga a dar explicaciones, que no nos enteremos a través de filtraciones, de juegos cruzados. Es obvio que en el PP saben muchísimo más de lo que sabemos los madrileños y queremos asegurarnos de que ni un solo euro de los madrileños ha ido a las prácticas mafiosas del PP", ha subrayado García en rueda de prensa.