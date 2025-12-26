La Audiencia Nacional cita a Patricia Uriz, expareja de Koldo, a declarar como imputada el próximo 20 de enero

La Audiencia Nacional ha decidido citar a declarar como investigada en el 'caso Koldo' a Patricia Uriz, expareja del exasesor ministerial. La comparecencia ha sido fijada por el juez Ismael Moreno para el próximo 20 de enero, según han confirmado fuentes jurídicas este viernes.

Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, la interrogará en el marco de la pieza principal de la causa, que investiga las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. La citación no está relacionada, por tanto, con la pieza separada sobre los pagos en metálico del PSOE, han precisado las mismas fuentes.

Investigada por blanqueo de capitales

La decisión del juez llega después de que el pasado junio rechazara archivar la investigación contra Uriz. El magistrado consideró que existían "indicios racionales" de un presunto delito de blanqueo de capitales, aunque no viera indicios suficientes sobre delitos de organización criminal, cohecho o tráfico de influencias.

La defensa de Uriz había solicitado el archivo provisional alegando que no se había podido demostrar su participación en la trama. Sin embargo, el juez se apoyó en la opinión de la Fiscalía y en "informes policiales sobre la participación" de Uriz "en maniobras para ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas por" su expareja, Koldo García.

Los sobres de la calle Ferraz

El nombre de Patricia Uriz también figura en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Dicho informe analiza los pagos en efectivo realizados por el PSOE para devolver gastos anticipados del exministro José Luis Ábalos.

Los investigadores señalan que, de las conversaciones intervenidas, se "ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE --en la calle Ferraz--". En uno de esos mensajes, de septiembre de 2018, Uriz le dijo a Koldo: "Ya tengo el sobre de Ferraz". La Guardia Civil sospecha que se refería a la residencia oficial de Ábalos.

No me gusta tener tanto dinero en el cajón"

En otra conversación de febrero de 2019, Uriz escribió: "Hola Koldo... Al final el jefe se ha ido sin que le diera el money... Si vienes mañana mejor, porque \"no me gusta tener tanto dinero en el cajón\"". Poco después, añadía: "Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa".

La UCO también aportó conversaciones de WhatsApp de junio de 2019 en las que la pareja hacía recuentos. El exasesor de Ábalos preguntó: "Lo de José es mío o de el", a lo que Uriz contestó: "Déjame mirar un segundo pero creo que de él".