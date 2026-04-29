José María de Pablo, abogado penalista: "Como los acusados tienen derecho a mentir la credibilidad siempre es menor que en los testigos, por eso Aldama tendrá que dar una corroboración"

El juicio del Caso Mascarillas ha entrado en su fase decisiva con la declaración de los tres principales acusados: el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. En el programa 'Herrera en COPE', el abogado penalista José María de Pablo ha analizado junto a Jorge Bustos las posibles estrategias de las defensas y los puntos clave que marcarán la sentencia en el Tribunal Supremo.

Las estrategias de defensa a examen

Ante la previsión de que Ábalos y Koldo solo respondan a las preguntas de sus abogados, De Pablo considera que es una estrategia válida. Según el letrado, aunque en la fase de instrucción es recomendable acogerse al derecho a no declarar, en un juicio con indicios en contra "hay que dar siempre una explicación alternativa". Limitar la declaración al propio abogado permite controlar los riesgos de un interrogatorio de la fiscalía, donde "puede haber preguntas que no tengan una respuesta sencilla".

Lo que es peligroso en un juicio es acogerse al derecho a no declarar" José María de Pablo Abogado

La preparación de estos interrogatorios es fundamental. De Pablo explica que, cuando un cliente solo va a contestar a su letrado, "se prepara un cuestionario de preguntas y respuestas y se ensaya". El objetivo es abordar todos los indicios existentes contra el acusado, ya que si se omite un punto, "probablemente el tribunal entenderá que ese silencio es una corroboración de esos indicios que existen".

En este tipo de procesos, lo recomendable es "acordar estrategias conjuntas entre las defensas", señala De Pablo, ya que "hacerse daño unas defensas a otras normalmente termina mal". Sin embargo, esta coordinación entre Ábalos y Koldo parece imposible con la defensa de Aldama, cuya estrategia de colaboración con la fiscalía es "completamente opuesta".

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La batalla por la credibilidad y el dinero

Uno de los argumentos centrales para las defensas de Ábalos y Koldo es la ausencia de grandes sumas de dinero en su poder. A este respecto, José María de Pablo subraya que el delito de cohecho exige probar la existencia de un soborno. Si el pago fue en metálico y no hay pruebas directas, "muchas veces el incremento patrimonial es un indicio". La clave para la defensa será "acreditar que todo ese incremento patrimonial tiene una causa lícita" para intentar conseguir la absolución.

La credibilidad de un acusado siempre es menor que la de un testigo" José María de Pablo Abogado

La estrategia de Ábalos y Koldo pasa necesariamente por desacreditar a Aldama. El abogado de este, por su parte, debe reforzar la credibilidad de su cliente. De Pablo recuerda que, como los acusados tienen derecho a mentir, "la credibilidad de un acusado siempre es menor que la de un testigo". Por ello, la ley exige que la declaración de un coacusado que incrimina a otro tenga una "corroboración periférica" con otros datos objetivos para ser válida como prueba de cargo. La tarea de las defensas será, por tanto, "demostrar que no hay una corroboración de lo que él está diciendo".

El contexto de un juicio clave

El caso juzga una presunta trama de mordidas en la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia por más de 36 millones de euros. Las compras fueron realizadas por Puertos del Estado y Adif, ambas entidades dependientes del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos. La Guardia Civil califica a Víctor de Aldama como el "nexo corruptor" de la trama, quien ha reconocido comisiones por más de 6,5 millones de euros.

Herrera en COPE Jorge Bustos, desde el Tribunal Supremo

La colaboración de Aldama con la justicia ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a rebajar su petición de pena a 7 años de prisión. Para Ábalos, que mantiene su inocencia, el fiscal pide 24 años de cárcel por una larga lista de delitos que incluyen cohecho, malversación y organización criminal, mientras que las acusaciones particulares elevan la petición a 30 años. Para Koldo García, la petición es de 19 años de prisión.

En sesiones anteriores, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aseguraron que "no se pueden manipular los dispositivos ni los audios". El teniente coronel Antonio Balas fue contundente al señalar que en la trama había "dos jefes, Ábalos y Aldama". Según su testimonio, "Ábalos le abría la puerta a sus negocios y por ello cobraba lo que cobraba", mientras que Koldo "aumentó su patrimonio en pocos años de forma inexplicable".

Tras las declaraciones de los acusados, el juicio continuará con los informes finales de las partes. El abogado José María de Pablo estima que la sentencia del Tribunal Supremo podría conocerse "en torno al verano", aunque advierte que los plazos son difíciles de prever y una deliberación compleja podría alargar la espera.