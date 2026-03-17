Lorenzo Pérez, asesor laboral: "Si no te llama el tribunal médico puede ser muy mala noticia, a veces el INSS decide solo con informes que ya tiene"

El asesor laboral Lorenzo Pérez, conocido por sus análisis en la cuenta @fidelitis, ha lanzado una advertencia importante para las personas que se encuentran de baja y esperan una resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). A través de un vídeo de su cuenta de TikTok, el experto señala que no ser citado por el tribunal médico puede ser un mal presagio, ya que en ocasiones el organismo toma una decisión sin realizar una valoración presencial.

Hay personas que esperan la cita y, de repente, reciben directamente la carta de resolución sin visita. "Si no te llama el tribunal médico puede ser muy mala noticia, a veces el INSS decide solo con informes que ya tiene", afirma Pérez. Esto significa que el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) ya ha estudiado el caso basándose únicamente en la documentación disponible, lo que puede generar dudas e incertidumbre en el trabajador afectado.

Si no te llama el tribunal médico puede ser muy mala noticia"

¿Qué es el tribunal médico y para qué sirve?

El tribunal médico, conocido oficialmente como Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), es un órgano del INSS compuesto por médicos y funcionarios. Su función principal es evaluar las lesiones, enfermedades y secuelas de un trabajador para determinar su capacidad laboral, proponiendo el alta médica, la continuidad de la baja o una incapacidad permanente.

Normalmente, el EVI cita al trabajador cuando una baja por incapacidad temporal se prolonga cerca del año, tras un accidente o para revisar una incapacidad ya reconocida. En esa visita, que es más una "entrevista estratégica" que una consulta médica, se analiza la documentación y se evalúa la limitación funcional del individuo para su puesto de trabajo. Sin embargo, como advierte el asesor, este proceso no siempre ocurre de manera presencial.

Cómo recurrir si la resolución es denegatoria

En los casos en que la resolución es desfavorable y se ha emitido sin una cita previa, Pérez subraya que es "fundamental pedir el informe médico de síntesis". Este documento es clave porque en él se detalla qué informes se han tenido en cuenta y los motivos por los que el tribunal considera que la persona puede trabajar. Sin este informe, cualquier intento de apelación se complica enormemente.

Sin ese informe, recurrir es ir a ciegas"

Una vez recibida la resolución, actuar con rapidez para notificar a la empresa es un paso crucial, pero para fundamentar un recurso sólido, la información del informe de síntesis es indispensable. Este dictamen-propuesta es el que el EVI envía al director provincial del INSS, quien finalmente emite la resolución definitiva.

Es crucial entender que el tribunal no valora el dolor, sino cómo las dolencias limitan la capacidad para trabajar, es decir, si el problema de salud es incompatible con la profesión desempeñada. Por ello, tanto si se es citado como si no, disponer de todos los informes médicos actualizados y pruebas diagnósticas es la mejor herramienta para demostrar la situación real del trabajador.