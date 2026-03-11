"Pueden producirse retrasos, abandonos y ralentizaciones de obras si los contratos públicos no se ajustan a los precios de mercado; la previsible subida de algunos materiales podría aumentar los costes"

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha advertido de que la escalada del precio de las materias primas, agravada por la tensión geopolítica entre Estados Unidos e Israel contra Irán, podría incrementar significativamente los costes en la producción de vivienda e infraestructuras.

Según ha informado Europa Press, la patronal teme que esta situación derive en retrasos y abandonos de obras, además de una merma en la capacidad de inversión de las empresas del sector.

Así lo ha manifestado el presidente de la patronal, Pedro Fernández Alén, durante la presentación del I Congreso de Innovación en Construcción (IC2).

En su intervención, ha insistido en la urgencia de reformar la ley de contratación pública para aprobar un mecanismo de revisión de precios que aporte estabilidad y certidumbre a las empresas constructoras.

Fernández Alén ha lamentado que los costes de muchos materiales ya acumulaban un incremento del 45% desde 2021, una crisis que se originó tras la pandemia y se agravó con la guerra en Ucrania.

"Pueden producirse retrasos, abandonos y ralentizaciones en obras si los contratos públicos no se ajustan a los precios de mercado; la previsible subida de algunos materiales podría aumentar los costes", ha señalado, alertando sobre el impacto en un momento de posible nueva espiral inflacionista.

El rostro humano de los costes de la construcción

Este contexto macroeconómico tiene un reflejo directo en la vida de los trabajadores del sector. Es el caso de un albañil cubano residente en A Coruña, quien ha detallado en su canal de YouTube que su sueldo, de entre 1.200 y 1.300 euros, apenas le permite cubrir sus gastos básicos.

"No es el mejor trabajo, y el salario no es el mejor, pero me siento bien", asegura, destacando que su mayor tranquilidad es poder pagar el alquiler.

El dinero en España no alcanza mucho, simplemente tu piso y para poder vivir dignamente"

Su testimonio desmonta la idea de vivir con holgura. El alquiler de su piso supone 610 euros, a los que suma casi 100 euros de luz y unos 80 de agua cada tres meses.

Además, afronta una deuda por una furgoneta que representa un gasto de 260 euros mensuales más el seguro.

Tras todos los descuentos, le quedan "200 y pico, que se van en bobería, solo para pasar el mes". Su conclusión es clara: "El dinero en España no alcanza mucho, simplemente tu piso y para poder vivir dignamente".

Retos en innovación y defensa

En el ámbito de la innovación, el director de Digitalización de CEOE, César Maurín, ha detallado el retraso del sector: solo un 11,4% de las empresas de construcción utiliza inteligencia artificial, frente a casi el 60% del sector TIC.

Según Maurín, "la reducción de costes en el sector pues es uno de los elementos clave de futuro para ser más competitivos".

Por otro lado, Fernández Alén también ha destacado la necesidad de invertir en infraestructuras críticas para la defensa, un punto que ha reforzado Carlos de la Cruz Molina, del CDTI.

Este ha advertido que España carece de infraestructuras terrestres adecuadas para mover tropas en caso de necesidad. "A nivel de la Unión Europea hay que hacer un esfuerzo muy importante para poder dotar de esa movilidad y de esa autodefensa que necesitamos", ha afirmado.

La petición de un marco regulatorio estable

Finalmente, el presidente de Seopan, Julián Núñez, ha recordado el valor estratégico de la obra civil, que genera tres euros de PIB por cada euro producido. Por ello, ha insistido en la necesidad de un entorno normativo favorable para el sector de la construcción. "Lo que necesitamos es un entorno regulatorio que acompañe, que incentive y que potencie", ha concluido.