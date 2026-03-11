Florentino Pérez visita a la plantilla para dar ánimos a los jugadores antes de la visita del Manchester City

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha visitado esta mañana a la plantilla en la ciudad deportiva para mostrar su apoyo y dar ánimos a los jugadores y al cuerpo técnico, tal y como ha informado nuestro compañero Miguel Ángel Díaz.

Este gesto se produce en la víspera de un encuentro crucial: la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu.

El nuevo capítulo entre el Real Madrid y el City, en Tiempo de Juego desde las 20:15h

Una convocatoria con siete bajas y tres regresos

El técnico, Álvaro Arbeloa, encara el partido con una convocatoria marcada por siete bajas por lesión, entre las que destacan las de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo. Sin embargo, el entrenador recupera a tres piezas importantes: Dean Huijsen y Franco Mastantuono, tras cumplir sanción, y al centrocampista Eduardo Camavinga, recuperado de una infección bucal.

Ante las ausencias, Arbeloa mantiene su apuesta por la cantera. En la lista para medirse al equipo inglés se mantienen el defensa Diego Aguado y los centrocampistas Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

Un 'Clásico moderno' en el Bernabéu

El duelo entre el Real Madrid y el Manchester City se ha consolidado como un Clásico moderno en Europa, ya que ambos equipos se enfrentan por quinta temporada consecutiva en una eliminatoria de la máxima competición. El balance histórico es de máxima igualdad, con cinco victorias para cada uno y cinco empates. Para este partido, se espera que el Santiago Bernabéu se llene, con la presencia de 1.400 seguidores ingleses para animar al conjunto de Guardiola.

El equipo de Pep Guardiola llega a Madrid en un buen momento y con un historial favorable en sus últimas visitas al Bernabéu. Por su parte, el Real Madrid busca disipar las dudas generadas por su irregularidad preocupante y hacer valer su histórica fortaleza en la Champions. El encuentro será dirigido por el árbitro italiano Maurizio Mariani, y los jugadores madridistas Vinicius, Tchouaméni y Huijsen están apercibidos de sanción.