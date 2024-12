Contrata un albañil para hacer obra en su casa y 7 meses después, al llegar la Navidad, recibe un mensaje suyo intrigante: "Soy..."

La Navidad es tiempo de solidaridad y buenos propósitos y hay quienes tiran de empatía y buen humor para sacar algún provecho. Pero todo dicho con gracia, tiene un pase.

Esto es precisamente lo que le ha pasado a un hombre en Argentina, Juan Pablo Maldonado, que en su cuenta de X, @Elpablito78 ha compartido el mensaje que le envió en estas fechas el albañil que había contratado para una obra en casa hacía unos meses.

Lo cierto es que el mensaje no tiene desperdicio, hasta el punto de que este usuario lo ha fijado en su muro de esta red social calificándolo de su 'mejor tuit'.

"Buenas tardes, espero no estar interrumpiendo nada con mi Whatssap", comienza la misiva del trabajador que estuvo realizando obras en su casa siete meses antes.

el 'as' de la construcción

Para justificar su petición, el intrépido o necesitado albañil no duda en venderse con mucha gracia. "Este año tuvo usted la fortuna de tener en su domicilio al número uno, (...) No soy albañil, soy un artista, humildemente el 'as' de la construcción".

Tras mostrarle su esperanza de que hubiera quedado conforme con su inmejorable arte, este fuera de serie de la albañilería y de las relaciones sociales confiesa que lo que le solicita es "una caja navideña", lo que conocemos en España como cesta de Navidad.

Alamy Stock Photo Albañil

Lejos de sentirse molestado, Juan Pablo Maldonado, ha compartido el tuit que acumula ya más de 54.000 'me gusta' y lo acompaña de un mensaje de alabanza al osado trabajador. "Un artista de la cuchara, un hombre de bien".

Es más, responde al genial albañil con otro Whatssap: "Sos un crack", y le asegura que en lugar de la sugerida caja navideña le "separará unos vinitos". "Espero que estés bien hermano", concluye agradecido.

la construcción en argentina

Este trabajador tan dicharachero es uno de los miles de albañiles que desempeñan cada día labor en Argentina. Allí la construcción ha experimentado una bajada interanual del 24,5 % con datos recientes de octubre. Estas cifras, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), marcan doce meses consecutivos de descensos interanuales en el sector.

Alamy Stock Photo Albañil

contracción en el empleo

El sector también enfrenta una importante contracción en el empleo formal. Según datos del INDEC, los puestos de trabajo registrados en la construcción cayeron un 17 % entre enero y septiembre de este año, alcanzando un total de 386.013.

Una encuesta del INDEC realizada a grandes empresas de la construcción revela que la mayoría prevé estabilidad en el sector durante el período noviembre 2024-enero 2025.

Entre las empresas enfocadas en obras privadas, el 61 % espera que el nivel de actividad no varíe, mientras que el 20 % anticipa un aumento y el 17% proyecta una baja.

En el caso de las compañías dedicadas a la obra pública, el 56 % considera que no habrá cambios, aunque el 25 % prevé una disminución y el 19 % espera un incremento.

Cabe recordar que en 2023 la actividad de la construcción sufrió una caída acumulada del 3 %, en contraste con el crecimiento del 3,3 % registrado en 2022, marcando desafíos continuos para el sector en un contexto económico complejo.

Estas cifras reflejan la magnitud del desafío económico en Argentina, donde sectores clave como la construcción luchan por superar un contexto adverso marcado por políticas de ajuste y una economía en retroceso.