"Meterse en una hipoteca a 25 o 30 años no sale tan caro, hasta ahora el euríbor estaba moderado y eso es una ventaja para el comprador"

El experto en economía José María Camarero ha analizado la actual situación del mercado de la vivienda en España, calificándola como una tormenta perfecta. Durante su intervención en 'La Tarde' de COPE, junto a Pilar García Muñiz, el periodista ha señalado la confluencia de dos factores preocupantes: la firma de hipotecas ha alcanzado su cifra más alta en 15 años, con 500.000 operaciones en 2025, mientras que el precio de las casas escala a un nuevo récord histórico de 2.230 euros el metro cuadrado.

Este complejo panorama lo ilustra el caso de Ignacio, un joven de 28 años que, cansado de los "alquileres abusivos" en Madrid, ha invertido los ahorros de más de 12 años en comprar una vivienda.

A pesar de una entrada de 100.000 euros (el 25 % del valor), más 25.000 euros en gastos, su cuota mensual supera los 1.000 euros. "Con todo eso aportado de inicio, todavía me sale una cuota de más de 1000 euros al mes. Habiendo aplicado todas las bonificaciones posibles, me sale una cuota de 1050 euros a 30 años", ha explicado el joven.

Alamy Stock Photo Manojo de llaves.

La situación de Ignacio evidencia el gran dilema actual. Como ha apuntado Pilar García Muñiz, "te sale mucho más rentable hoy día comprar una casa", pero el principal obstáculo es la necesidad de tener un gran colchón de ahorros para la entrada.

Camarero ha profundizado en esta idea, explicando que antes la gente vivía de alquiler porque "les compensaba", pero ahora tanto el alquiler como la compra de un piso son caros. "¿qué hacemos? ¿Dónde vamos?", se ha preguntado el economista.

Un problema generalizado

Camarero ha insistido en que no es un fenómeno exclusivo de grandes capitales como Madrid. "Te vas a cualquier capital de provincia", como Cáceres o Zamora, "y para los sueldos medios que hay [...], un alquiler también es carísimo", ha afirmado. Esta percepción ha sido confirmada por el público presente en la emisión desde Zamora, que mayoritariamente ha reconocido que los alquileres en la ciudad son caros.

Para el periodista, el problema de fondo es que "siguen sin ponerse encima de la mesa soluciones, pero soluciones realistas". En este sentido, ha sido muy crítico con la actual Ley de Vivienda, de la que se van a cumplir tres años "y el problema sigue sin solucionarse", por lo que ha instado a su modificación: "Si una ley vemos que no funciona, oye, se cambia, para eso está el congreso de los diputados".

Si una ley vemos que no funciona, oye, se cambia, para eso está el congreso de los diputados" José María Camarero Periodista experto en economía

Como parte de la solución, Camarero ha destacado la importancia de "dar seguridad al propietario" para que ponga su vivienda en el mercado del alquiler. Según el experto, aunque los impagos son una minoría, "el mero hecho de que haya un temor, un miedo o una incertidumbre" frena la oferta.

El euríbor es clave para calcular la cuota de la hipoteca

Ha defendido que esa seguridad deben proporcionarla las instituciones, como el Ayuntamiento, las comunidades autónomas y el Estado, para ayudar a las "familias vulnerables" sin que la carga recaiga sobre el propietario.

El impacto de la guerra en Irán se ha hecho sentir también en las hipotecas. El Euríbor ha experimentado su mayor subida diaria en casi 20 años, superando el 2,55 %. Camarero ha explicado que el indicador ha saltado repentinamente desde el 2,30 % al 2,50 %, una tensión que afecta tanto a quienes buscan una nueva hipoteca como a quienes les toque la revisión, que podrían enfrentar la primera subida interanual del Euríbor "desde hace más de 2 años", encareciendo sus cuotas.

La crisis energética golpea el bolsillo

La situación económica se ha visto agravada por la guerra en Irán, que ya dura 11 días. Los ministros de energía del G7 se han reunido para decidir si liberan parte de sus reservas estratégicas de petróleo y así controlar el precio, que llegó a superar los 100 dólares por barril. Camarero ha explicado que estas reservas son una "hucha de petróleo" creada tras las crisis energéticas de los años 70 para usar en emergencias.

Sin embargo, el economista ha expresado dudas sobre la efectividad de esta medida en la crisis actual. El motivo es que no solo se ha visto afectada la producción, sino también "refinerías", es decir, los puntos donde el crudo se transforma en gasolina o diésel.

Este hecho, según Camarero, provoca que los propios países no se pongan de acuerdo, ya que "si fuera tan claro [...] que sirviera, pues se hubiera hecho ya"

DPA vía Europa Press Un buque petrolero atracado junto a tanques de almacenamiento de petróleo en Hong Kong

La idea en este momento, desde el día de ayer, es paralizar los camiones" José María Camarero Periodista experto en economía

Esta incertidumbre ha provocado una enorme volatilidad. A pesar de una bajada puntual del precio del barril a 86 dólares por unas palabras de Donald Trump, José María Camarero ha advertido: "no soñemos con que el precio vuelva a su origen", ya que partíamos de un nivel estable de 60-62 dólares.

Con el litro de gasolina a 1,67 euros y el diésel a 1,79 euros, sectores como los transportistas y agricultores ya sufren las consecuencias. Transportistas como Antonio se plantean "paralizar los camiones", mientras que agricultores como Eduardo temen que la subida obedezca a "movimientos especulativos".

Finalmente, Camarero ha resumido la situación como una explosión inesperada en un escenario económico que parecía estable. "Vivíamos en un mundo, no digo perfecto, pero con el petróleo a 60 dólares, con el euríbor calmado", y de repente "todo ha explotado", impactando en la gasolina, las hipotecas y, previsiblemente, en la "cesta de la compra".