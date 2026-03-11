Alfredo Pérez, experto fiscal: "Si una empresa pequeña tiene que despedir a un trabajador; te conformas quedándote en 'modo mantenimiento' por miedo"

Los costes laborales no han parado de subir en España. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste por trabajador para las empresas ha aumentado alrededor de un 25 por 100 desde 2020, encadenando ya 54 meses consecutivos de ascensos, el equivalente a cuatro años y medio. Este incremento, analizado en el programa 'Herrera en COPE', se explica por la subida tanto del coste salarial (un 3,7% interanual) como de los otros costes, principalmente las cotizaciones a la Seguridad Social, que han repuntado un 4,3%.

¿Cómo afecta a las empresas?

Este escenario supone que, al aumentar el coste por hora trabajada, también se encarece la producción de bienes y la prestación de servicios. Como explica la periodista económica Victoria Ballesteros, muchas compañías intentan compensarlo con inversiones en tecnología para mejorar la productividad o ajustando sus plantillas. Una de las consecuencias más directas es la pérdida de peso de las microempresas, que según la CEOE, han pasado de generar casi el 22 por 100 del empleo en 2019 a poco más del 18 por 100 este año.

La otra vía de ajuste para las empresas son los precios. Así lo confirma el experto fiscal Alfredo Pérez, quien lo sufre en su propia gestoría y lo observa en sus clientes: "Las empresas necesitan una rentabilidad para sobrevivir. Entonces, si a una empresa, un restaurante, le suben los sueldos de las personas que están detrás, ese restaurante tiene que subir los precios, porque si no, no salen los números".

Por sectores, los mayores incrementos de costes se han registrado en actividades financieras y de seguros, transporte y almacenamiento, e información y comunicaciones. En el lado opuesto, solo han bajado en las actividades artísticas y de entretenimiento.

La 'nómina en la sombra': de 1.500 a 2.600 euros

Para entender la magnitud del coste real, Ballesteros pone un ejemplo práctico: un trabajador sin hijos que percibe 1.500 euros netos al mes tiene un salario bruto que ronda los 2.000 euros. A esta cifra, la empresa debe sumar sus cotizaciones sociales, que en España suponen cerca del 30%, además de otros conceptos como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). El resultado es que ese salario neto de 1.500 euros representa un coste total para la empresa de aproximadamente 2.600 euros.

Las pequeñas empresas, cada vez más ahogadas por los costes laborales

Esta "nómina en la sombra" genera "vértigo" en las pequeñas empresas, según Alfredo Pérez. El miedo a asumir una carga tan elevada frena la contratación. "Me estoy enfrentando a un coste que es más el 50 por 100 de su salario. Y para colmo, si después tengo que despedirla... te quedas en modo mantenimiento, te conformas por miedo", lamenta el experto fiscal.

España frente a Europa

Aunque el coste laboral por hora en España es de 25 euros, una cifra inferior a la media de la eurozona de 33 euros, esta diferencia se debe a que los salarios también son más bajos. Sin embargo, en lo que respecta a los costes no salariales (la parte que no corresponde al sueldo), España supera la media europea. Mientras aquí suponen un 26 por 100 del total, en Europa la media se sitúa en el 24 por 100.