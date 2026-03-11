Mario Suárez defiende la sinceridad de Julián Álvarez cuando duda a la hora de hablar sobre su futuro en el Atlético de Madrid: "Es que es sincero"

El futuro de una de las estrellas del Atlético de Madrid ha generado un intenso debate en 'El Partidazo de COPE'. Después de marcar dos goles y firmar una gran actuación, el jugador respondió con un ambiguo 'ya veremos' a la pregunta de Juanma Castaño sobre su continuidad. El exfutbolista y colaborador Mario Suárez ha analizado la situación, rompiendo una lanza a favor del futbolista.

Suárez cree que la respuesta del jugador es un ejercicio de honestidad. "Si dice que se queda y se va, le diríamos que es un mentiroso", afirmó, añadiendo que "es sincero, que ni él sabe lo que va a pasar". Para el exrojiblanco, no hay que darle "demasiada importancia", aunque reconoce que "podía haber sido más tajante" tras su buen partido.

La sartén por el mango la tiene el club

El debate profundizó en el poder que tienen los clubes en estas situaciones. Mario Suárez recordó que la decisión final no siempre depende del futbolista, especialmente cuando hay una cláusula de por medio y el jugador tiene un alto valor en el mercado. "Tendrá que llegar a un acuerdo con el club, y ver si el club también quiere venderle", explicó.

Para ilustrar su punto, Suárez compartió su propia experiencia personal como jugador, dejando una frase contundente: "yo me quería quedar y me vendieron". Con ello, insistió en que a veces "la operación le puede interesar más al club que a él", sobre todo si la venta implica una gran suma de dinero y al jugador se le presenta una oferta económica muy superior: "le van a pagar 3 veces lo que cobra aquí".

El mercado siempre manda

Sin embargo, no todos en el estudio compartían la misma visión. El exfutbolista Santi Cañizares intervino para subrayar la evidencia: "le ha dicho que no sabe si va a continuar, y eso es porque no descartaría una salida". Santi también trajo a colación el caso de Mbappé como ejemplo de lo volátiles que son las certezas en el mundo del fútbol y el mercado de fichajes.

En este sentido, se recordó que en el fútbol actual las situaciones cambian rápidamente y que las declaraciones de los jugadores no siempre son definitivas. Una idea que resume la máxima de que "los futbolistas van y vienen", como se sentenció en el programa.