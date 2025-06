La Policía Nacional avisa: la última estafa en los supermercados al pagar tu compra con tarjeta

La rutina de hacer la compra y pagar con tarjeta en el supermercado puede esconder un grave peligro para tu cuenta bancaria. Lo que parecía un gesto inofensivo se ha convertido en el nuevo objetivo de los ciberdelincuentes, que están utilizando una técnica conocida como la estafa de la “tarjeta blanca”. La Policía Nacional ha advertido de este nuevo método que ya ha sembrado el caos en Italia y comienza a detectarse en otros países europeos, incluida España.

El engaño se basa en la clonación de tarjetas bancarias a través de un dispositivo camuflado en el datáfono. Este aparato, conocido como skimmer, copia los datos de la tarjeta cuando el cliente la introduce para pagar: número, fecha de caducidad, código de seguridad y hasta el PIN. Todo ocurre en segundos y sin levantar sospechas. Con esa información, los estafadores crean una réplica exacta, una “tarjeta blanca” con chip y banda magnética programables que pueden utilizar después como si fuera la original.

Supermercados: escenario ideal para el fraude

El entorno de los supermercados resulta especialmente propicio para este tipo de fraudes. Las prisas, las colas, los carros y el ruido general contribuyen a que los clientes actúen de forma mecánica y relajen la vigilancia. La web italiana Ispanews fue la primera en alertar de esta estafa, y desde entonces los casos de clonación en tiendas no han parado de aumentar, según la Policía Postal italiana.

Alamy Stock Photo Mujer realizando un pago sin contacto con tarjeta de crédito en una caja de una tienda minorista

En declaraciones recogidas por medios nacionales, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España confirman que se están investigando episodios similares y que ya se han recibido las primeras denuncias. “Es una técnica transversal: no requiere habilidades técnicas extremas, solo acceso al datáfono”, señalan desde la Policía Nacional. Es decir, no hablamos de hackers expertos, sino de personas que, con un simple lector manipulado, pueden hacerse con los datos bancarios de decenas de víctimas cada día.

La clave del éxito de esta estafa está en su invisibilidad. Una de las personas afectadas relataba: “No noté nada raro. Introduje el PIN y pagué como siempre. Solo al revisar los movimientos vi que había una compra de 300 euros que yo no hice”. No hubo alertas, ni correos extraños, ni enlaces maliciosos. Solo una copia perfecta de su tarjeta que ya estaba siendo usada en otro comercio.

Cómo protegerse de este tipo de estafas

La estafa de la tarjeta blanca demuestra que ya no basta con desconfiar de correos, mensajes de texto o llamadas sospechosas. El fraude se ha vuelto físico, silencioso y casi indetectable. Aunque no hay una fórmula infalible para evitarlo, sí existen medidas básicas de prevención que pueden reducir el riesgo.

Alamy Stock Photo Mujer rubia usando un teléfono móvil mientras compra alimentos en el supermercado, revisando la lista de compras

Una recomendación clave es no perder de vista la tarjeta al pagar en establecimientos físicos. Asegúrate siempre de que el datáfono no tiene elementos añadidos o partes sospechosas. Además, conviene activar las notificaciones automáticas de movimientos bancarios en la app del banco, revisar los extractos a diario y tener siempre a mano el número de emergencia para bloquear la tarjeta ante cualquier operación no reconocida.

También es fundamental estar al tanto de otros tipos de fraudes que se están popularizando, como el phishing y el smishing, técnicas mediante las que los delincuentes suplantan la identidad de entidades bancarias para robar tus datos.

Esta estafa confirma lo que expertos en seguridad llevan años advirtiendo: la tecnología, aunque cómoda, también abre nuevas puertas al delito. Y cuando la estafa se disfraza de normalidad, como un simple pago en caja, es cuando más expuestos estamos.