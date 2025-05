Ni transferencia ni Bizum: Estafan a una madrileña en la reventa de entradas para Bad Bunny usando un método de pago cada vez más habitual

La futura visita de Bad Bunny a España en 2026 ha desatado una auténtica fiebre, principalmente, entre los más jóvenes, por conseguir una entrada para su gira "Debí Tirar Más Fotos World Tour". Después de seis años, el puertorriqueño ha programado 12 conciertos en nuestro país, 2 en Barcelona y 10 en Madrid.

Las entradas se agotaron en menos de una hora y muchos de sus fans se quedaron sin ellas por la alta demanda. A pesar de que la venta oficial estaba programada a diferentes horas en el caso de cada uno de los conciertos en Madrid, el sold out se produjo en todas ellas.

Lucía, en declaraciones a COPE ha asegurado lo difícil que fue conseguir una entrada: " Si había 10 fechas, intente comprar dos entradas en cada una de ellas, pero fue imposible. Delante de mi en la cola virtual había 120 mil personas en el mejor de los casos... y obviamente cuando accedías a seleccionarlas, ya no quedaba ni una".

En muchos casos, quienes fueron afortunados de superar la larga cola virtual y acceder a la página de venta, se hicieron con más entradas de las que realmente necesitaban para revenderlas a un precio mayor.

REVENTA DE ENTRADAS

"Mientras estaba en la cola virtual para intentar conseguir entradas para las últimas fechas en Madrid, empecé a ver gente que publicaba a través de redes sociales que vendía su entrada por 200 o 500 euros. Incluso vi a una chica que la vendía por 1.500 euros", asegura Lucía indignada.

A los pocos minutos de ponerse a la venta a través de los canales oficiales, quienes se habían hecho con entradas de más comenzaron a revenderlas a través de redes sociales, es decir, de forma totalmente ilegal.

A medida que han avanzado los días, conseguir una entrada para ir a uno de estos conciertos ha resultado más complicado: "A través de ticketmaster no había ya entradas, y la única forma era comprársela a quienes las vendían en redes. Pero ahí nadie puede asegurarte que no es una estafa", afirma Lucia.

estafas a traves de redes sociales

Después de días buscando, Lucía vio en la red social X una chica que publicaba: "Vendo tres entradas juntas para Bad Bunny en Madrid día 31 de mayo. Zona grada baja sector 115. Precio 120€ cada una. Se transfieren por ticketmaster".

Lucía se puso en contacto con ella, dudando de si sería una estafa o las vendería realmente: "Le escribí y le dije que me interesaban dos, pero que entendía que ella no se fiara de que yo le enviara el dinero, y yo no me fiaba de que me enviara realmente las entradas".

Para generar confianza, la vendedora le ofreció que le pagara una entrada, es decir, 120 euros, ella le enviaba las dos entradas y posteriormente Lucía le pagaba la restante. Sin embargo, Lucía no terminaba de fiarse y le propuso quedar en persona en Madrid para la venta: "Se lo dije porque yo prefería hacerlo en persona y así no había ningún riesgo, pero me dijo que era de Valencia".

La vendedora, en todo momento se mostró simpática y amigable, haciendo ver que no era una estafadora y que no pasaría nada. Después de mucho pensarlo y comprobar que no había forma de dar marcha atrás si realizaba el pago y se trataba de una estafa, Lucía aceptó con muchas dudas: "Si las quería, tenía que arriesgarme".

pago de las entradas

Al ir a pagar, Lucía le pidió el número de cuenta para poder hacer una transferencia, pero la vendedora le pidió utilizar otro método de pago: "Me dijo que si no me importaba, que mejor generara un código a través de la aplicación del banco para poder ir al cajero y extraer los 120 euros, directamente".

El método de pago que le propuso la vendedora, es realmente una forma de sacar dinero de tu cuenta del banco sin necesidad de llevar la tarjeta física. A través de la aplicación del banco puedes seleccionar la cantidad que quieres sacar de tu cuenta, se genera un código numérico y un QR y solo hace falta introducir el código en el cajero y extraer el dinero.

A los 30 minutos de efectuar el pago, la vendedora acudió al banco a retirar el dinero con el código pero para sorpresa de Lucía, no lo hizo en un cajero de Valencia, sino en uno de Paseo de la Castellana 144, en Madrid: "Me llego la notificación del banco con la ubicación y me quedé blanca. No entendía nada, pero al momento me di cuenta de que me había estafado".

La vendedora bloqueó a Lucia en WhatsApp y a través de la red social X desde la que habían contactado, y las entradas nunca llegaron. Tras poner una denuncia en la Policía Nacional, Lucia ha descubierto que se trata de un hombre, estafador recurrente de Madrid, que se hace pasar por mujeres que venden entradas en redes sociales para estafar.