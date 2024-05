La patronal cree que el Gobierno hace "política de amiguetes" con Conpymes

Los presidentes de las patronales CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva, han criticado que el Gobierno haya modificado la normativa del Consejo Estatal de la Pyme, abriendo la puerta a que otras patronales de ámbito autonómico, como Conpymes, puedan entrar en el mismo.

En una intervención en el Foro Expansión este jueves, el líder de la CEOE ha considerado que esta modificación, aprobada en Consejo de Ministros y publicada el pasado 30 de abril en el BOE, forma parte de la "política de amiguetes" que lleva a cabo el Gobierno.

Ha recordado que la CEOE siempre ha trabajado con "independencia, sentido de Estado y lealtad institucional", aunque a veces digan cosas que puedan no gustar y ha advertido de que "articular un nuevo sistema romperá el diálogo social".

Así se ha referido a la posible entrada de la patronal de pymes Conpymes, lo que rompería con el dueto protagonizado por CEOE-Cepyme en representación de los intereses empresariales en el diálogo social.

"En aquellas mesas donde se sienta gente que representa a gente, no nos encontrarán", ha advertido Garamendi, quien ha añadido que "vamos a seguir negociando y pactando y cuando tengamos que decir que no, diremos que no, y si llaman a otra gente para que les diga que sí, pues será su problema".

Por su parte, el presidente de Cepyme ha considerado que este cambio en el Consejo Estatal de la Pyme es una muestra clara del "intervencionismo al que no está acostumbrando el Gobierno en muchísimos otros ámbitos".

"Cepyme es una organización que ha defendido los intereses de la pequeña y mediana empresa española durante los últimos 45 años, con honestidad, con lealtad a las instituciones", ha dicho, pero también protegiendo al mundo empresarial.

Y con esta decisión, "parece que no somos los interlocutores que realmente quiere", porque "somos incómodos porque hay veces que no estamos de acuerdo con ellos", cuando lo que busca el Gobierno es "un diálogo social a medida".

Cuerva a criticado que pueda terminar politizándose el diálogo social, lo que sería "una pérdida gravísima para la estabilidad y el futuro de nuestro país".