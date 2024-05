VÍDEO: Feijóo reivindica la moderación del PP frente a la "escalada verbal" de Milei y Sánchez: "No me representa"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este lunes la moderación del Partido Popular frente a la "escalada verbal" del presidente de Argentina, Javier Milei, y del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, una forma de ejercer la política que, según ha subrayado, no conduce a "ninguna parte" y que a él no le representa "en ningún caso".

En un acto en el Espacio Jorge Juan en Madrid para presentar los ejes del programa electoral de las europeas del 9 de junio, Feijóo ha recordado que el Gobierno de Sánchez empezó hace dos semanas "insinuando" un "consumo de sustancias" por parte del presidente de Argentina y ahora Javier Milei ha llamado "corrupta" a la mujer del presidente del Gobierno. Según ha añadido, ninguno de los dos está "en el espacio de moderación" que él "reivindica para la política".

"Esta escalada verbal no conduce a ninguna parte y a mí, desde luego, no me representa, en ningún caso. Porque lo que ha hecho el señor Milei es solo una muestra de lo que el Gobierno hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que ellos, con el máximo respeto", ha resaltado.

En este sentido, el presidente del PP ha afirmado que el jefe del Ejecutivo español "no está para dar lecciones de diplomacia, teniendo en cuenta que su Gobierno empezó todo esto haciendo exactamente lo mismo que hoy denuncia, con una sobreactuación, por cierto, absolutamente impropia".

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/872891/1/feijoo-reivindica-moderacion-pp-frente-escalada-verbal-milei-sanchez TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06