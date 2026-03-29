Laura Lobo, abogada: “Los bienes que pertenecen a una familia, muchas veces terminan en otra completamente diferente y esto se puede evitar"

Cuando una pareja sin hijos decide hacer testamento, la opción más habitual es nombrarse mutuamente herederos universales. Este gesto, que parece el más lógico y sencillo para proteger al cónyuge que sobreviva, busca garantizar su estabilidad económica y permitirle mantener el nivel de vida, conservando la vivienda familiar, el dinero y el resto de las propiedades sin complicaciones.

Sin embargo, esta decisión, tomada con la mejor de las intenciones, puede tener una consecuencia totalmente inesperada a largo plazo. Lo que muchas parejas no prevén es qué ocurrirá con ese patrimonio tras el fallecimiento de la segunda persona. Una planificación testamentaria inadecuada puede provocar que todos los bienes, incluidos los que originalmente pertenecían a una de las familias, terminen en manos de la otra.

El viaje inesperado de la herencia

Para comprender cómo se produce este trasvase de patrimonio, la abogada experta en derecho sucesorio Laura Lobo plantea un caso práctico. Imaginemos un matrimonio, María y Felipe, que al no tener descendencia, establecen en sus respectivos testamentos que el otro será el único heredero de todos sus bienes. Este mecanismo se activa cuando uno de ellos fallece.

Si Felipe muere primero, María hereda la totalidad de su patrimonio: desde inmuebles y cuentas bancarias hasta cualquier otro activo. En ese momento, la herencia de Felipe se fusiona con el patrimonio personal de María. La situación da un vuelco cuando, años después, fallece María. Su testamento es el que determinará el destino final de todos los bienes que posee, incluyendo los que recibió de su marido.

Los bienes que pertenecen a una familia, muchas veces terminan en otra completamente diferente" Laura Lobo Abogada

Como resultado, si María ha nombrado herederos a sus propios familiares, como sus hermanos o sobrinos, serán ellos quienes reciban la totalidad de la masa hereditaria. Los bienes que un día fueron de Felipe y su familia no regresarán a su rama de origen, sino que pasarán a la familia de su esposa. "Así ocurre que en muchas ocasiones bienes que pertenecen a una familia terminan en otra completamente diferente", explica la jurista.

La solución: una cláusula para proteger el patrimonio

Este escenario, que puede generar sorpresas y tensiones familiares, no se debe a un error legal, sino a una falta de previsión en el momento de redactar el testamento. La buena noticia es que existen fórmulas jurídicas para evitarlo y asegurar que el patrimonio familiar vuelva a su lugar de origen.

Se puede evitar, pero haciendo un testamento que prevé a esta situación" Laura Lobo Abogada

La clave, según los especialistas, reside en ir un paso más allá del simple nombramiento de heredero universal. "Se puede evitar, pero haciendo un testamento que prevé a esta situación", aclara Lobo. Esto se consigue incorporando cláusulas específicas que condicionan el destino de los bienes tras el segundo fallecimiento.

Alamy Stock Photo Dos ancianos firmando su testamento

Una de las herramientas más eficaces es la conocida como "sustitución fideicomisaria de residuo". A través de esta disposición, el testador puede establecer que, a la muerte de su cónyuge, los bienes que le transmitió (o lo que quede de ellos) pasen a las personas que él decida, que normalmente son sus propios familiares. De esta forma, se respeta el deseo de proteger al viudo o viuda en vida, pero se asegura que el patrimonio regrese a su familia de origen.

Por todo ello, contar con el asesoramiento de un abogado experto en sucesiones es fundamental para redactar un testamento que refleje fielmente la voluntad del testador y evite consecuencias indeseadas. Una planificación adecuada garantiza la tranquilidad de que el legado familiar perdurará en el tiempo según los deseos de su propietario original.