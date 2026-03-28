Laura Lobo, abogada especializada en familia y herencias: "Aunque no tengas bienes grandes que dejar es recomendable que hagas testamento"

Muchas personas se plantean si es necesario hacer testamento cuando no poseen bienes inmuebles como casas o terrenos. Creen que, al no tener un gran patrimonio, este trámite es prescindible. Sin embargo, la abogada especializada en familia y herencias, Laura Lobo, desmonta esta creencia y subraya que hacer testamento es siempre recomendable.

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Ahorro de tiempo y dinero

El primer motivo que expone la experta es puramente práctico: tramitar una herencia es más rápido y económico si existe testamento. Según explica, cuando una persona fallece sin haberlo otorgado, la ley obliga a realizar una declaración de herederos abintestato. Este procedimiento notarial, señala Lobo, "requiere más tiempo y es más costoso que hacer un testamento", lo que añade una carga burocrática y financiera a los herederos en un momento ya de por sí complicado.





El testamento no solo sirve para dejar bienes a personas" Laura Lobo Abogada especializada en familia y herencias

Tú decides el destino de tus bienes

En segundo lugar, el testamento otorga el poder de decisión sobre el propio patrimonio. Aunque no tengas casas o bienes grandes, es muy probable que existan otros activos como dinero en cuentas bancarias, inversiones, un coche o incluso bienes personales con valor sentimental. "Esos bienes son tuyos y, a través del testamento, puedes decidir a quién se lo quieres dejar", aclara la abogada. De no hacerlo, será la ley quien determine el reparto, lo que podría no coincidir con los deseos de la persona fallecida.

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A través del testamento puedes decidir a quién se lo quieres dejar" Laura Lobo Abogada especializada en familia y herencias

Decisiones que van más allá de lo material

Finalmente, Laura Lobo destaca una función del testamento que a menudo se pasa por alto. "El testamento no solo sirve para dejar bienes a personas, sino que se pueden tomar determinadas decisiones a través de un testamento", afirma. Un ejemplo clave de esto es la posibilidad de nombrar un tutor para los hijos menores de edad. Esta es una decisión de una importancia fundamental que, en ausencia de testamento, quedaría en manos de un juez.

Por todas estas razones, la conclusión de la experta es clara. Más allá del valor del patrimonio, el testamento es una herramienta fundamental de planificación que aporta tranquilidad, evita conflictos y asegura que se cumpla la voluntad de la persona. Por lo tanto, concluye Lobo, "lo recomendable es que siempre te asesores sobre tu situación concreta para hacer un testamento que se adapte a ti", garantizando así que el documento sea un reflejo fiel de los deseos personales.