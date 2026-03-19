David Jiménez, abogado: "Hacer testamento no personalizado puede reducir el patrimonio de tus herederos por los impuestos que deben pagar; es el favorito de Hacienda"

Captura de vídeo de David Jiménez, abogado en su cuenta de TikTok @davidjimenezabogado

El abogado experto en herencias David Jiménez ha lanzado una advertencia sobre un tipo de testamento que, según afirma, es "el que más le gusta a Hacienda". Se trata de un documento que puede provocar que los herederos acaben recibiendo un patrimonio inferior al legado debido a la alta carga fiscal que deben afrontar para recibirlo.

Jiménez se refiere al testamento genérico, aquel en el que se nombra a todos los herederos "por partes iguales", una fórmula muy común pero poco recomendable.

Este enfoque no tiene en cuenta la situación personal de cada uno de los beneficiarios, lo que puede llevar a que algunos paguen más impuestos de los estrictamente necesarios.

Por ello, el letrado insiste en la importancia de una buena planificación sucesoria antes de redactar el documento.

Un documento para los que se quedan

Muchas personas posponen la decisión de hacer testamento porque, según la abogada experta en herencias Laura Lobo, no perciben un beneficio directo. "No haces testamento porque no encuentras el beneficio, porque no ves que eso te vaya a hacer más feliz", señala la letrada.

Sin embargo, recalca que el enfoque es incorrecto, ya que este documento es en realidad "el mayor acto de generosidad que puedes hacer por tu familia" y no se hace para uno mismo, sino para proteger a los que se quedan.

El mayor acto de generosidad que puedes hacer por tu familia" Laura Lobo Abogada

El verdadero objetivo del testamento, según la experta, es hacerles la vida más fácil a los seres queridos e indicarles el camino a seguir tras el fallecimiento.

Lobo lo define de una manera muy clara, afirmando que "el testamento es la única forma en la que vas a acompañar a tu familia cuando tú ya no estés".

Es, en definitiva, una herramienta fundamental para proteger y guiar a los tuyos en tu ausencia.

Alamy Stock Photo Miembros de la familia discutiendo la herencia

El testamento es la única forma en la que vas a acompañar a tu familia cuando tú ya no estés"

La clave: un testamento personalizado

Uno de los principales problemas que un testamento bien planificado puede resolver es, precisamente, la elevada carga fiscal asociada a las herencias. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones ha provocado cifras récord en la renuncia de herencias en los últimos años.

Según datos del Consejo General del Notariado, más de 56.000 herencias fueron rechazadas en España solo en 2023, en muchos casos por la incapacidad económica de los herederos para afrontar los costes.

La nuda propiedad como alternativa

Existen fórmulas legales que, incluidas en una planificación sucesoria, permiten reducir considerablemente la factura fiscal.

El abogado Manuel Espinosa destaca una estrategia alternativa: transmitir la nuda propiedad de la vivienda a los hijos en vida, pero reservándose los padres el derecho de usufructo.

De esta forma, los hijos ya figuran como propietarios, pero los progenitores conservan el derecho a vivir en la casa o alquilarla.

Al fallecer, los hijos consolidan la plena propiedad con un coste fiscal muy inferior al de una herencia, ya que solo liquidan el impuesto por la consolidación del dominio.

Hombre firmando un testamento en el notario

En la misma línea, el notario Antonio Arias apunta que se puede "dar el usufructo de la casa a tus hijos sin tener que donársela entera", lo que permite ayudarles sin perder el control.

La complejidad del Impuesto de Sucesiones, que varía enormemente entre comunidades autónomas, hace todavía más crucial contar con un testamento adaptado.

Como sentencia Espinosa, "en las herencias se pierde muchísimo dinero porque no se planifica a tiempo", una idea que refuerza la necesidad de un asesoramiento personalizado para que, como concluye Lobo, el documento "realmente solucione problemas".