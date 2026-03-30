La humanidad vuelve a la Luna: arranca la misión que cambiará la carrera espacial para siempre
La misión Artemis II de la NASA, con cuatro astronautas y tecnología española, pasará diez días en el satélite en un paso clave para una base permanente
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Este miércoles, si todo sale según lo previsto, la humanidad puede hacer historia de nuevo. Medio siglo después de la última vez, en 1972, cuatro astronautas viajarán a la Luna en la misión Artemis 2 de la NASA. Durante diez días, estarán allí en un viaje que, según ha afirmado el jefe de la agencia espacial, es el primer paso para establecer allí una base habitable. La misión, que además cuenta con tecnología española, marca un punto de inflexión en la exploración lunar.
Un sueño desvanecido
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Este histórico viaje ha sido objeto de reflexión por parte del periodista Ramón González Férriz en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa Herrera en COPE. González Férriz ha recordado cómo "la NASA, los viajes espaciales y la ciencia ficción poblaron la mente de los niños de mi generación". Sin embargo, ha señalado que "esos sueños se desvanecieron y hoy somos un poco más escépticos con que ese progreso pueda ser real".
El periodista contrapone las expectativas de entonces, cuando se pensaba que "a estas alturas del siglo veintiuno, tal vez podríamos viajar a Marte", con la realidad actual: "y lo que tenemos es una aplicación en el móvil para pedir taxis".
El factor China
Según ha explicado González Férriz, la conquista del espacio ya no es una "aventura para soñar con los límites de la humanidad". La verdadera razón detrás de la aceleración de los planes lunares es mucho más prosaica, como ha reconocido el propio jefe de la NASA. El motivo es la competencia directa con China: "Si Estados Unidos se despista, antes se irán a vivir allí los chinos, que van mucho más adelantados".
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