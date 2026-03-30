Joseba Larrañaga, sobre las lesiones de los jugadores durante el parón de selecciones: "Los clubes estarán viendo los partidos con pavor porque estamos en un momento clave de la temporada"

La selección española, tras golear a Serbia 3-0, regresó este sábado a los entrenamientos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para empezar a preparar el amistoso de este martes frente a Egipto.

Los futbolistas internacionales que ganaron en La Cerámica con un doblete de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Víctor Muñoz realizaron ejercicios de recuperación. Y este domingo se han entrenado con total normalidad, aunque lo han hecho con la mala noticia de la baja de Martín Zubimendi.

ZUBIMENDI DESCONVOCADO POR UNAS MOLESTIAS

El centrocampista del Arsenal, que tan solo disputó 14 minutos frente al combinado balcánico, ha abandonado la concentración de España debido a unas molestias en la rodilla para "no correr riesgo", tal y como ha anunciado la RFEF en un comunicado oficial.

"Martín Zubimendi causa baja en la concentración de la selección española por unas molestias en su rodilla derecha. Para no correr riesgo alguno y preservar la salud del jugador, se procede a su desconvocatoria. Los servicios médicos del Arsenal FC están informados de todo el proceso", explicaba la nota publicada por el organismo.

@RFEF Zubimendi, con la selección española

Y este lunes, después de la sesión matutina, los de Luis de la Fuente pondrán rumbo a Barcelona para jugar el martes en el RCDE Stadium el segundo de los amistosos programados por la selección española en este parón de selecciones.

LA PREOCUPACIÓN EN LOS CLUBES POR EL 'VIRUS FIFA'

Y esas molestias de Zubimendi han encendido las alarmas en un Arsenal que es líder de la Premier League y que en las próximas semanas afronta los cuartos de final de la Champions League contra el Sporting de Lisboa.

Una intranquilidad que sufren por igual todos los equipos europeos con este parón de selecciones en pleno mes de marzo y, que, por el momento, ya ha dejado 'KO' a Raphinha, que estará cinco semanas de baja.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Raphinha durante el amistoso que Brasil jugó contra Francia.

Y Joseba Larrañaga puso voz a esa preocupación de los equipos durante 'el Tertulión de los domingos'. "Me imagino que los clubes, con esto del parón, están mirando con pavor los partidos de las selecciones porque estamos en un momento clave de la temporada", empezó diciendo.

Una opinión con la que Miguel Rico se mostraba de acuerdo y a la que Joseba agregaba seguidamente: "En el Arsenal deben estar pensando en hacerle las pruebas a Zubimendi y rezando para que no tenga nada. El Barcelona ya sabe que ha perdido a Raphinha y en el Real Madrid están pendientes de Vinicius. Es decir, las concentraciones de las selecciones tienen que ser como una película de miedo para los clubes".

Sin embargo, Roberto Paloma buscó el punto positivo de los parones de selecciones poniendo de ejemplo a Kylian Mbappé. "Al Real Madrid, por ejemplo, le viene bien porque Mbappé está entrando en la dinámica buena otra vez. Y creo que la tendencia de las selecciones es cuidar a los jugadores", comentó para finalizar.