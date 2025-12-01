Ainhoa (30), camionera: "Es una oportunidad, cobro unos 2.000 y no hay jóvenes en el sector. Siempre se va a tener que transportar comida"

En España, 1 de cada 6 negocios de autónomos se verá abocado al cierre en los próximos cinco años por una razón principal: la falta de relevo generacional. Este fenómeno, analizado en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera, no solo afecta al pequeño comercio, sino que se extiende a oficios esenciales para la economía que se encuentran en peligro de extinción.

La construcción y el transporte, en jaque

En el sector de la construcción, la situación es crítica.

Según la Fundación Laboral de la Construcción, apenas un 10 % de los trabajadores tiene menos de 30 años, mientras que harían falta 700.000 nuevos empleados para cumplir con los planes nacionales de vivienda. Jóvenes como Santi, de 22 años, son una excepción y cree que la gente de su edad prefiere otro tipo de empleo: "Los jóvenes lo único que quieren es estudiar, estar en una carrera y estar en una oficina".

El transporte de mercancías por carretera afronta un futuro similar. Se echan en falta 30.000 camioneros en el país y siete de cada diez profesionales en activo superan los 50 años. Ainhoa, una camionera de 30 años, ha explicado en COPE que, aunque al principio rechazó la profesión por lo "sacrificado que era" ver a su padre siempre ausente, la vio como una oportunidad al quedarse en paro. Ahora, con un sueldo que puede alcanzar los 2.400 euros y durmiendo en casa, defiende su trabajo.

Alamy Stock Photo Manos en el volante dentro del camión

Ainhoa intenta desmontar el estigma que rodea a la profesión: "No es tan malo como todo lo que se cuenta, todo es negativo, negativo, negativo, y hablan pestes, y realmente tampoco es así". Reconoce que es un trabajo "muy duro" y "un tipo de vida completamente diferente", pero insiste en que también tiene una cara "muy bonita" que no siempre se valora.

El campo y el mar, sin herederos

En el sector primario el panorama es igual de preocupante. Alba, con 24 años, es la pescadora y armadora más joven de Cataluña. Pese a la oposición inicial de su padre por ser un "sector muy masculinizado" y un "oficio muy duro, muy sacrificado y un poco inestable", ella siguió la tradición familiar. Alba denuncia la precariedad y la burocracia: "Los pescadores estamos jodidos, lo que veis por la televisión no es ni la mitad de la realidad".

Xunta de Galicia Una pescadora tras capturar un choco en Redondela

La joven pescadora lamenta la incertidumbre económica de su oficio, donde el sueldo nunca está garantizado, y el excesivo control administrativo al que están sometidos. "Estamos más controlados que nadie, pues somos pescadores, no somos delincuentes", ha sentenciado, reflejando la frustración de un sector que se siente abandonado.

La agricultura y la ganadería tampoco atraen a las nuevas generaciones. La Comisión Europea aspira a que un 24 % de los agricultores sean jóvenes en 2040, pero actualmente solo el 9 % tiene menos de 40 años. Historias como la de Rocío, que dejó su trabajo en Londres para volver al pueblo y hacerse cargo de la ganadería familiar, evidencian las dificultades añadidas del abandono de las zonas rurales, con falta de servicios básicos como guarderías o médicos cercanos.

La formación dual alemana como posible solución

Con una tasa de paro juvenil del 25 % en España, la pregunta es por qué no se cubren estos puestos. Los bajos salarios, las duras condiciones y una mentalidad orientada al teletrabajo y la flexibilidad parecen ser las claves. Como posible solución a este problema estructural, se mira a modelos como el de Alemania, donde no sufren este problema con la misma intensidad.

En Alemania, el sistema de formación profesional dual integra a los estudiantes en las empresas desde el primer día. Este modelo incluye prácticas siempre remuneradas que parten de un mínimo de 682 euros al mes, aunque los sueldos suelen ser superiores. Allí, las propias compañías se encargan de la formación teórica y práctica, lo que facilita una transición exitosa al mercado laboral y ayuda a suplir la demanda de oficios cualificados.