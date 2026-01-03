Juan, empresario: "Cada 15 días cambiamos una hamburguesa y no hay nadie en mi plantilla que pueda generar las locuras que hago yo"

La eterna duda para muchos emprendedores gastronómicos hoy se enfrenta a un veredicto: hamburguesería versus pizzería. No se trata de sabor, sino de rentabilidad. Dos empresarios, uno al frente de varios locales de hamburguesas y otro de una pizzería, comparan sus modelos de negocio en seis áreas clave: inversión, operativa, clientes, márgenes, escalabilidad y sacrificios. Al final, solo uno puede coronarse como el negocio más rentable.

Inversión inicial: el primer gran desafío

El primer factor a considerar es el desembolso inicial. Montar una pizzería puede requerir una inversión de entre 40.000 y 50.000 euros sin contar el traspaso. La pieza clave del equipamiento es el horno, ya sea de gas, leña o eléctrico. El dueño de la pizzería advierte que no se debe escatimar en "la calidad de los ingredientes" y la maquinaria, ya que de ello depende el servicio. Un gasto inesperado para él fue el coste del letrero y la fachada, algo que "es caro".

En el otro lado, la hamburguesería exige una inversión mucho mayor, que puede rondar los 150.000 o 200.000 euros debido a una mayor necesidad de "mucha maquinaria, infraestructura". Pese a la diferencia, ambos modelos estiman un tiempo de recuperación de la inversión similar, de un año y medio a dos años, siempre que se mantenga "un volumen normal de ventas". Por su menor riesgo financiero inicial, la pizzería se anota la primera victoria.

Operativa y márgenes: el motor del negocio

La operativa diaria revela grandes diferencias. Una pizzería puede funcionar de manera eficiente con dos personas y una jornada de 9 o 10 horas, sacando unas 30 o 35 pizzas por hora. El gran reto, según su responsable, es "organizar todo antes del servicio". Por su parte, el modelo de hamburguesería analizado funciona 24 horas con unos 30 empleados repartidos en tres locales y un obrador, llegando a producir 120 hamburguesas por hora por local.





Este ritmo de producción exige una coordinación constante y uno de sus mayores desafíos es "encontrar el buen personal y que te rinda como toca". El propietario de la hamburguesería, además, se reserva una tarea que no puede delegar: la creatividad. "No hay nadie que por hoy por hoy, en mi plantilla, que pueda generar las locuras que hago yo", afirma sobre las hamburguesas especiales que diseña cada 15 días.

No hay nadie en mi plantilla que pueda generar las locuras que hago yo" Empresario

En cuanto a la rentabilidad, la pizzería disfruta de un margen mayor por producto. Una pizza Margarita, con un coste de producción de 5,5 euros, se vende a 9,50 euros, dejando un margen cercano al 50%. En la hamburguesería, el margen es menor, de un 15% a un 18% por producto, debido a la alta calidad de la materia prima. Sin embargo, su ticket medio por persona se sitúa entre 21 y 25 euros, similar al de la pizzería.

La clave está en el volumen. Una hamburguesería puede llegar a facturar 4.500 euros por día, mientras que una pizzería en sus inicios puede alcanzar los 1.000 euros diarios, con una facturación mensual de 18.000 a 20.000 euros. Esta capacidad de generar un flujo de caja muy superior le da la ventaja a la hamburguesería en la batalla por los márgenes.





Crecimiento y sacrificio: el precio del éxito

La escalabilidad es otro punto a favor de la hamburguesería. Su modelo de negocio está diseñado para crecer, con procesos estandarizados "por gramaje" que aseguran la consistencia en todos los locales. Para su propietario, la clave es "coger lo mismo que te funciona en el local y transportarlo al segundo". El error más común al expandirse, según ambos empresarios, es el mismo: reducir la calidad para aumentar el beneficio.

Bajar la calidad del producto es lo que mata a toda la franquicia" Empresario

Crecer, sin embargo, tiene un coste personal muy alto. Ambos empresarios coinciden en los enormes sacrificios que exige su negocio. El dueño de las hamburgueserías confiesa que ha tenido que "dejar aparcada un poco nuestra vida personal para poder explotar los tres negocios a la vez". El responsable de la pizzería añade que el trabajo "te quita mucha vida privada", especialmente al tener a la familia lejos.

Al final del análisis, la hamburguesería se impone como el modelo de negocio más rentable por su alta capacidad de facturación y escalabilidad. Sin embargo, ambos empresarios demuestran que, más allá de los números, la motivación principal es la satisfacción del cliente. La felicidad de ver "un local lleno de gente cada día" y las buenas reseñas son el verdadero motor. Como le diría uno de ellos a su hijo si quisiera seguir sus pasos: "Adelante, pero siempre con cariño".