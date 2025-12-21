Javier Morant (21), empresario: "Monté un negocio de hostelería y mi empleada no podía ir porque estaba enferma, me ha tocado dar ejemplo"

Hace apenas dos meses que Javier Morant, con solo 21 años, decidió montar su propio negocio de hostelería. Su historia se ha dado a conocer a través de un vídeo de su cuenta de TikTok (@morantttttt) , donde ha compartido una situación que define su filosofía como empresario: ante la enfermedad de una empleada, no ha dudado en ponerse él mismo al frente del negocio para "dar ejemplo".

La visión de un jefe líder

Para Morant, la jefatura va más allá de la simple delegación de tareas. "Ser un buen jefe no es limitarte a dar órdenes y a decir, 'Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro'", explica en su vídeo. En su opinión, ser un buen jefe es ser un líder, una figura que inspira a su equipo a través de sus propias acciones. La clave, según él, es "hacer tú algo y que tus trabajadores o las personas que están contigo trabajando lo hagan detrás de ti".



Ser jefe no es no trabajar, es trabajar el que más"

El joven empresario ha querido usar su experiencia para desmitificar la figura del jefe. "Este vídeo solamente era para ofrecer mi visión de ser un jefe", aclara. Su mensaje es claro y directo: "Para que sepáis que ser jefe no es no trabajar, es trabajar el que más". Este enfoque práctico resuena con las experiencias de otros jóvenes que quieren emprender , para quienes tener las ideas claras desde el principio es un pilar fundamental para el éxito.

Flexibilidad y sacrificio en la hostelería

Me ha tocado a mí, evidentemente, como jefe dar ejemplo"

La decisión de cubrir personalmente el puesto de su empleada subraya otro de los valores que Morant considera esenciales en un superior. "Ser un buen jefe, evidentemente, también es ofrecer flexibilidad", afirma. Este tipo de situaciones ponen de manifiesto los desafíos inherentes al sector de la hostelería, donde pagar a una persona puede suponer un gran esfuerzo económico y la ausencia imprevista de un empleado puede alterar por completo la operativa diaria del negocio.