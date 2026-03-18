Los problemas de la Federación para cerrar los partidos de preparación de la selección de cara al Mundial

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se enfrenta a serias dificultades para cerrar el calendario de la Selección Española de cara a la próxima fecha de selecciones de marzo. Según ha informado el periodista Isaac Fouto en el programa El Partidazo de COPE, la cancelación del partido amistoso contra Egipto ha dejado en el aire al segundo rival del combinado nacional.

El primer encuentro de preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sí está confirmado. España se medirá a Serbia el próximo viernes 27 de marzo a las 21:00 horas en el estadio de La Cerámica de Villarreal, en un duelo que servirá como prueba para el equipo tras la cancelación de la Finalissima.

sefutbol España - Serbia, en La Cerámica

Un segundo rival en el aire

El principal contratiempo ha sido la caída del partido contra Egipto, programado para el lunes 30 o martes 31 de marzo. La razón, según la misma información, son los "problemas burocráticos con los visados de los egipcios para entrar a España". Aunque ha existido una negociación de última hora, la opción está prácticamente descartada, lo que obliga a la Federación a buscar un oponente a contrarreloj.

El estadio, otro inconveniente

A la incertidumbre del rival se suma el problema de la sede. El partido estaba previsto en el campo del RCD Espanyol, pero el club exige una compensación económica. La RFEF duda, ya que "no vas a meter una selección menor en un campo de 40000" espectadores, dado que la mayoría de selecciones importantes ya tienen sus compromisos cerrados.

COPE Tiempo de Juego en el estadio de Cornellá.

La situación ha generado un escenario complejo que la Federación espera resolver en las próximas horas. La búsqueda de un rival y una sede adecuados se ha convertido en una carrera contrarreloj para no trastocar la preparación de la Selección para sus próximos compromisos.