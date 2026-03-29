Javier Linares, asesor financiero: "La rentabilidad media de los planes de pensiones en los últimos 15 años en España es de solo el 2,9% anualizado"

El futuro de las pensiones en España genera una creciente incertidumbre. El asesor financiero Javier Linares ha alertado sobre la insostenibilidad del actual sistema de reparto, donde las cotizaciones de los trabajadores activos pagan las pensiones actuales. Según los datos que aporta, la ratio de trabajadores por pensionista ha caído drásticamente desde los 7 u 8 de principios del siglo XX a solo 2 en 2026, con una previsión de 1,3 para 2050, lo que compromete seriamente las futuras prestaciones.

Ante este escenario, el experto subraya la necesidad de construir un patrimonio propio que permita complementar la pensión estatal. La clave, señala, es cubrir la llamada brecha de jubilación: la diferencia entre lo que se necesitará para vivir y lo que el Estado finalmente pague. Para ello, propone una estrategia de inversión personal clara y accesible para cualquier persona, sin necesidad de ser un experto en finanzas.

La regla del 4% y el interés compuesto: tus aliados

Una de las herramientas más sencillas para planificar es la conocida como regla del 4%. "Si tú, por ejemplo, tienes unos 300.000 euros invertidos, puedes sacar 12.000 euros de ellos cada año sin que se te acabe nunca ese dinero", explica Linares, lo que proporcionaría 1.000 euros extra al mes. Alcanzar esa cifra puede parecer una meta lejana, pero el asesor recuerda que "solamente ahorrando es totalmente difícil llegar a ellos", destacando el poder del interés compuesto.

Solamente ahorrando es totalmente difícil llegar a ellos" Javier Linares Asesor financiero

Gracias al interés compuesto, las aportaciones periódicas crecen de forma exponencial. Linares lo ilustra con un ejemplo práctico: invirtiendo 300 euros al mes durante 30 años con una rentabilidad adecuada, se pueden acumular más de 360.000 euros, de los cuales solo 108.000 procederían del ahorro directo y el resto, más de 250.000 euros, serían generados por la propia revalorización de la cartera de inversión.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso guardando dinero en una hucha

Las tres fases de la inversión para la jubilación

El plan de inversión para la jubilación se estructura en tres etapas claras. La primera es la fase de acumulación, que tiene lugar cuando aún faltan más de diez años para el retiro. En este periodo, Linares recomienda una cartera de inversión más agresiva, como una combinación de un 80% en renta variable, un 10% en renta fija y un 10% en oro, para maximizar el crecimiento del capital aprovechando el horizonte temporal.

La segunda etapa es la fase de transición, que comienza entre 5 y 10 años antes de la fecha de jubilación. El objetivo aquí es reducir progresivamente el riesgo de la cartera, disminuyendo la exposición a la renta variable y aumentando el peso de activos más conservadores. Este proceso, conocido como senda de descenso, busca proteger el capital acumulado de posibles caídas del mercado justo antes de necesitarlo.





Finalmente, llega la fase de distribución, el momento de empezar a vivir de las rentas generadas. En esta etapa, la cartera está diseñada para proporcionar ingresos estables, aplicando la regla del 4%. Linares también aconseja una técnica de retirada flexible, que consiste en tener un fondo de emergencia con 2 o 3 años de gastos para evitar vender activos en un mal momento del mercado, garantizando así la longevidad del patrimonio.

Los errores más comunes que ponen en riesgo tu retiro

El asesor financiero también identifica varios errores habituales que pueden sabotear la planificación de la jubilación. El más importante es empezar a invertir tarde, aunque recalca que nunca es mal momento para empezar, incluso con 50 o 55 años. Otro fallo grave es dejar el dinero parado en el banco, donde pierde valor por la inflación, o contratar productos con altas comisiones que merman la rentabilidad.

Linares critica duramente la baja rentabilidad de muchos productos tradicionales. "La rentabilidad media de los planes de pensiones en los últimos 15 años en España es de solo el 2,9% anualizado", una cifra que apenas bate la inflación. En contraste, una cartera bien estructurada con productos de bajo coste como ETFs o fondos indexados puede aspirar a un 7-10% anual, una diferencia que a largo plazo puede suponer cientos de miles de euros.

La rentabilidad media de los planes de pensiones en los últimos 15 años en España es de solo el 2,9% anualizado" Javier Linares Asesor financiero

El tercer gran error es no tener un plan financiero claro. La planificación, según el experto, aporta la tranquilidad y la disciplina necesarias para mantener la estrategia a largo plazo, sin dejarse llevar por el pánico en las caídas del mercado.