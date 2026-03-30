Ángela, la madrileña que consiguió entradas para ver a Rosalía por "menos de 100 euros", pese a tener más de 40.000 personas delante en la cola virtual

La gira Looks Tour de Rosalía aterriza en España este mes de abril con una enorme expectación. La artista catalana ofrecerá cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid (1, 3 y 4 de abril) y otros cuatro en el Palau Sant Jordi de Barcelona (13, 15, 17 y 18 de abril). El de esta noche en la capital supone el primer concierto de Rosalía en España desde hace cuatro años, un evento muy esperado tras la cancelación de su fecha en Milán el pasado 25 de marzo por una intoxicación alimentaria.

Largas colas desde la madrugada

Desde primera hora de la mañana, cientos de seguidores se congregan a las puertas del recinto. Es el caso de Ángela, una de las primeras en llegar: "Cogí el metro a las 6 de la mañana y llegué aquí sobre las 6:20". El objetivo de la larga espera es conseguir el mejor sitio posible en la pista para ver de cerca a la cantante.

EFE MADRID, 30/03/2026.- Ambiente que se respita junto al pabellón Movistar Arena de Madrid, horas antes del concierto que la cantante Rosalía ofrecerá esta noche en la capital. EFE/ Maria Aguilella Pardo

Para muchos, conseguir una entrada ha sido una auténtica odisea. "Mucha gente ha peleado por conseguir entradas y ha sido la guerra", explica Ángela, quien confiesa sentirse "muy privilegiada". Tuvo que esperar una cola virtual de más de 40.000 personas y finalmente consiguió su pase por "poco menos de 100 euros".

Mucha gente ha peleado por conseguir entradas y ha sido la guerra"" Ángela Fan de Rosalia

Un público joven y entregado

El perfil mayoritario de los asistentes es gente joven de entre 16 y 30 años, muchos de ellos fans veteranos. David es uno de ellos, para quien no es la primera vez que disfruta del directo de la artista: "Ya he visto a Rosalía como 3, 4 veces". Se muestra "muy emocionado" por su regreso a España, especialmente con su último álbum, que considera su "favorito de los cuatro que ha sacado".

Las expectativas para el espectáculo de esta noche son muy altas. Los fans esperan "muchísima magia y que haya momentos muy especiales", según comenta David. También se destaca la importancia de la puesta en escena, con cambios de "escenografía" y el papel de los "bailarines, que son muy espectaculares".

Espero muchísima magia y que haya momentos muy especiales"" David Fan de Rosalía

Algunos de los fans han viajado a Madrid desde distintos puntos de España tras conseguir las entradas del concierto, que se agotaron rápidamente tras una fulgurante venta de su gira en España que, como muchos otros eventos recientes de alta demanda, dejó más frustración que entradas al agotarse entre largas colas virtuales, al igual que todas las fechas de Barcelona (13, 15, 17 y 18 de abril).

Después de "refrescar" muchas veces la página y esperar "una hora", una seguidora de Cádiz cuenta que logró comprar dos entradas para ella y su amiga, mientras se encontraba de viaje en Venecia (Italia).

Solo podían asistir este lunes al concierto, ya que "tiene que salir con la Cofradía" por Semana Santa. "Tenía que ser hoy, no podía ser otro día", ha señalado.

Rosalía en imagen de archivo

Otros seguidores pudieron conseguir las entradas gracias a la coordinación entre varios amigos, según han contado otros dos fans, ataviados de blanco, combinado con toques negros, como el corsé de uno de ellos.

"Lo que Rosalía se pone marca tendencia, marca la moda, y se transmite en los 'oufits' de sus fans", ha afirmado este seguidor en los alrededores del Movistar Arena, al que han llegado sobre las 11:00 horas -el recinto se abre a las 18:30-.

Su amigo disfrutará por segunda vez de un concierto de este tour, tras asistir al de Lyon (Francia). "Soy súper fan, la puesta en escena es increíble y quería venir con mis amigas", ha dicho.

Desde primera hora de la mañana se han empezado a formar las primeras colas para lograr un buen sitio en el concierto, al que muchos de sus seguidores llegan "con un poco de miedo" tras la intoxicación alimentaria que la artista sufrió en Milán y que le obligó a cancelar el espectáculo, ha contado a EFE una de las asistentes.