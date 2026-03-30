Santi Cañizares lanza su arriesgada profecía sobre en cuántos puntos estará el descenso en LaLiga esta temporada: "Apúntalo porque alguno entra en caída y ya no le dará"

El debate sobre la zona de descenso en LaLiga se ha encendido en el programa Tiempo de Juego de la COPE. Con hasta siete equipos implicados en una lucha muy apretada, la discusión se ha centrado en la cifra de puntos que podría marcar la permanencia en la máxima categoría.

Uno de los colaboradores apuntaba que la salvación estaría cara este año, basándose en el ritmo de puntuación actual. "Estar con 25 puntos en descenso en la jornada 24, significa que todos van a estar rondando los 40 puntos", ha señalado, sugiriendo que la permanencia sería más exigente que en otras temporadas.

La apuesta de Cañizares: 40 puntos para la salvación

Frente a esta visión, Santi Cañizares ha intervenido para lanzar una predicción contraria y muy definida. El exportero del Valencia y de la Selección Española ha propuesto una "apuesta" a sus compañeros de programa, seguro de que el desenlace será diferente al que se vaticina.

Cañizares ha afirmado con rotundidad que la permanencia será más asequible de lo que parece. "A que en 40 puntos se salvan", ha declarado en antena, fijando un listón que ha sorprendido al resto de tertulianos y que contradice la tendencia actual de los equipos de la parte baja.

Su argumento se basa en la dinámica habitual de los finales de temporada, donde la presión afecta a los equipos. "Porque habrá alguno que caerá en picado y perderá, de las últimas 5 jornadas, 4 o 3, y un empate, y ya no le dará", ha explicado Cañizares, convencido de que uno de los clubes sufrirá un desplome en el tramo decisivo del campeonato.