Scaloni se emociona al recordar al lesionado Joaquín Panichelli y corta repentinamente la rueda de prensa: "Listo, ya no hablo más"

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ha mostrado su lado más humano en la rueda de prensa previa al próximo encuentro de la albiceleste que será ante Zambia en la madrugada del martes al miércoles.

El técnico se ha emocionado hasta el punto de tener que interrumpir su comparecencia al hablar de la grave lesión sufrida por Joaquín Panichelli. El delantero del Estrasburgo ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, un contratiempo que le mantendrá apartado de los terrenos de juego un mínimo de seis meses y le deja sin opciones de participar en el próximo Mundial.

EUROPA PRESS Joaquín Panichelli jugador del Estrasburgo lesionado con la selección argentina

Scaloni ha relatado el duro momento que compartieron. "Es muy difícil. Hemos hablado con él", ha explicado, destacando el gesto del jugador de acudir a la concentración tras conocer el diagnóstico. El encuentro fue "muy, muy emotivo" y el seleccionador le ha dado la razón al jugador en todo lo que dijo. "No lo merecía él, no lo merece ninguno, pero él particularmente es un laburante de esto, se lo había ganado", ha añadido Scaloni, quien ha asegurado que le dijo que "va a tener otra chance". La emoción finalmente le ha superado: "Es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien y jode... listo, ya no hablo más".

Un futuro prometedor frenado en seco

La lesión de Joaquín Panichelli frena en seco la espectacular progresión de una de las grandes promesas del fútbol argentino. Tras formarse en la cantera de River Plate y brillar en España con el Mirandés, el delantero del Estrasburgo se había convertido en una de las estrellas de la Ligue 1. El club francés pagó por él cerca de 17 millones de euros el pasado verano, y su rendimiento, con 16 goles en 27 partidos, lo había confirmado como el máximo goleador de la competición.

Este percance no solo acaba con su sueño mundialista, sino que también supone un serio revés para el Estrasburgo, que pierde a su máximo artillero en un momento clave de la temporada. Además, su progresión había llamado la atención de grandes clubes de Europa. Equipos de la Premier League como el Chelsea, que comparte propiedad con el club galo, y de la Serie A, como el AC Milan, seguían de cerca su evolución y lo consideraban una pieza clave para reforzar sus ataques el próximo verano.