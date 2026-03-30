Un sacerdote desde Gaza, relata como viven una Semana Santa "muy bonita", a pesar de los bombardeos que "no cesan"

El sacerdote español Carlos Ferrero, superior del instituto del Verbo Encarnado en Tierra Santa, ha relatado desde la Franja de Gaza la difícil situación que atraviesan. A pesar de que han podido celebrar un 'muy lindo' Domingo de Ramos en su parroquia, los bombardeos no cesan: 'Durante la noche, toda la mañana, se escucha en cualquier momento, hemos escuchado dos explosiones muy fuertes y muy cercanas a nosotros', explica.

Aunque la mayoría de refugiados que acogían en la parroquia de la Sagrada Familia han podido marcharse, Ferrero lamenta la escasez de ayuda humanitaria frente a la abundancia de productos en el mercado, inaccesibles para la mayoría por la falta de dinero en efectivo. 'Es una situación realmente muy difícil para todos, sobre todo para la gente que tiene menos recursos', afirma.

Un veto 'impensable' en Jerusalén

El padre Ferrero también ha manifestado su sorpresa y tristeza por la noticia de que las autoridades de Israel prohibieran la entrada al cardenal y Patriarca de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, al Santo Sepulcro. 'Realmente golpea de una manera notable todo el status quo, el acuerdo siempre ha sido así, siempre se ha respetado', ha señalado.

EFE El Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, presidió la misa de Navidad en la única parroquia católica de la Franja de Gaza

Para el sacerdote, la decisión era incomprensible: "El patriarca estaba caminando con el custodio que es el superior de los franciscanos en Tierra Santa y los frenaron en el camino y le dijeron que vuelvan a su casa. Es una cosa increíble, impensable, creo que inimaginable diría yo", ha declarado, mostrando su preocupación por la irregularidad de la acción.

La respuesta desde el Evangelio

Frente al veto, la reacción del cardenal Pizzaballa ha sido elogiada por Ferrero. El Patriarca se dirigió al Monte de los Olivos y desde allí, con una reliquia de la Santa Cruz, bendijo la ciudad de Jerusalén pidiendo por la paz y la reconciliación. 'Realmente firme, iluminado en la fe, sostenido por Dios', así lo describe el padre Ferrero.

El Patriarca de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa

La imagen del cardenal, que ha sido portada en numerosos periódicos, es para el sacerdote un ejemplo de coherencia: "Eso es magnífico, eso muestra cómo desde el evangelio el cardenal responde a todas las situaciones", ha concluido.